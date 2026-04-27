×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1712 BGN
Петрол
106.52 $/барел
Bitcoin
$78,868.9
Последвайте ни
1 USD
1.1712 BGN
Петрол
106.52 $/барел
Bitcoin
$78,868.9
Revolut ограничава част от услугите си в България

Revolut ограничава част от услугите си в България

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Засегнати са клиенти в девет държави от Европейското икономическо пространство

Revolut ограничава част от инвестиционните си услуги у нас. Клиентите в България вече не могат да купуват злато, сребро, платина и паладий през приложението, след като британската необанка реши да прекрати търговията със суровини на част от европейските пазари.

Промяната засяга „малка група“ клиенти, а Revolut ще възстанови комисионите от последните им продажби, посочва говорител на компанията.

Според Help Center страницата на Revolut за България клиентите вече не могат да правят нови покупки или да увеличават съществуващи позиции, а притежателите на благородни метали могат да продадат позициите си през приложението до 15 юни 2026 г. След тази дата комисионите при продажба или ликвидация ще бъдат възстановени еднократно.

Bloomberg посочва, че засегнати са клиенти в девет държави от Европейското икономическо пространство от общо 30, в които Revolut оперира, без да уточнява кои са те. Проверка на Help Center страниците на компанията показва, че услугата вече е спряна в България, Германия, Нидерландия, Белгия, Италия, Франция, Кипър, Гърция, Полша и Унгария.

Търговията със суровини е част от по-широкото направление на Revolut за управление на активи и инвестиционни услуги. В условията на услугата компанията описва търговията със суровини като възможност клиентите да обменят електронни пари или криптоактиви в благородни метали, държани от Revolut от тяхно име, както и обратно.

Решението не означава оттегляне на Revolut от инвестиционните услуги, пише Forbes. Компанията продължава да предлага търговия с американски и европейски акции, а след получаването на лиценз за търговия във Великобритания през ноември 2024 г. добави и британски „сини чипове“ към приложението си.

„Редовно преразглеждаме нашите продукти и услуги. След неотдавнашен преглед на предложенията ни на местно ниво взехме решение да прекратим услугата си за търговия със суровини на някои европейски пазари“, коментира говорител на Revolut в изявление до Bloomberg.

Решението идва в момент, когато Revolut вече е далеч отвъд ролята си на приложение за валутни преводи и разплащания. Компанията разширява банковите си услуги, инвестиционните продукти, търговията с акции и крипто, като едновременно с това продължава да тества кои продукти имат достатъчно мащаб и ефективност. Това е характерно за модела й на т.нар. „нови залози“ – разработване, пускане, измерване и закриване на услуги, ако не изпълняват вътрешните цели.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

