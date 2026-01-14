Петролът поевтинява леко след четири поредни дни на поскъпване

Засега протестите в Иран не са обхванали основните ирански нефтопроизводителни райони

Цената на петрола се охлади леко след 4 поредни дни на ръст, след като Венецуела възобнови износа си, а данните за САЩ сочат увеличение на запасите от суров петрол и петролни продукти, съобщава БТА. Въпреки това съществуват опасения от прекъсване на доставките от Иран.

Какво показват данните?

Котировките на петрола сорт „Брент“ от Северно море, референтен за Европа, се понижиха с 21 цента, или 0,32%, до 65,26 долара за барел към 08:30 часа българско време. Американският лек суров петрол WTI поевтиня с 26 цента, или 0,26%, до 60,89 долара за барел.

„Цените на петрола вече отразяват значителна премия за геополитически риск през последните дни на фона на нарастващите размирици в Иран, утежнени от атаките с дронове в Черно море“, заяви Сувро Саркар, енергиен анализатор в „Ди Би Ес банк“ (DBS Bank).

По-късно днес се очаква публикуването на седмичните данни за запасите от Американската енергийна информационна администрация (EIA). Проучване на Ройтерс, публикувано вчера, показа, че запасите от суров петрол в САЩ вероятно са намалели през миналата седмица, докато тези на бензин и дестилати се очаква да са се увеличили.

Междувременно Венецуела, член на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), е започнала да отменя съкращенията в производството, наложени в рамките на американското ембарго, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници, запознати с въпроса. Два супертанкера са напуснали венецуелски води в понеделник, превозвайки около 1,8 милиона барела суров петрол всеки. Това може да е първата доставка по сделка за 50 милиона барела между Каракас и Вашингтон, целяща възстановяване на износа след задържането на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ.

В същото време нарастващите протести в Иран засилват опасенията от прекъсване на доставките от четвъртия по големина производител на петрол в ОПЕК. Във вторник президентът на САЩ Доналд Тръмп призова иранците да продължат протестите и заяви, че „помощта е на път“, без да уточни какво има предвид.

От „Сити груп“ отбелязват, че засега протестите не са обхванали основните ирански нефтопроизводителни райони, което ограничава ефекта върху реалните доставки. „Настоящите рискове са по-скоро политически и логистични, отколкото свързани с преки прекъсвания, което ограничава въздействието върху износа на ирански суров петрол“, допълват анализаторите.

