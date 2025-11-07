Ще се спука ли технологичният балон? Страховете нарастват

Акциите се понижават, технологиите отново са слаби, Nasdaq се насочва към голяма седмична загуба

Колебанията на фондовия пазар тази седмица, които доведоха до отстъпление на акциите, свързани с изкуствения интелект в САЩ, на фона на продължаващите опасения относно занижените оценки, насочиха страховете от разпространение на кризата към фокуса на вниманието на глобалните инвеститори.

Главният изпълнителен директор Дейвид Соломон предупреди тази седмица за „вероятен“ спад от 10-20% на фондовите пазари в даден момент през следващите две години, докато Международният валутен фонд и Банката на Англия бият алармени звънци.

Управителят на Банката на Англия Андрю Бейли подчерта възможностите за балон в областта на изкуствения интелект в интервю за CNBC в четвъртък, отбелязвайки, че „много положителният принос към производителността“ от технологичните компании може да бъде компенсиран от несигурността около бъдещите потоци от приходи в сектора.

„Трябва да бъдем много внимателни за тези рискове“, каза Бейли.

Снимка: iStock

Legrandе една от няколкото европейски компании, които се възползват от бума на изкуствения интелект. Френската компания, която продава продукти на Alphabet, Амазон и други, които помагат за охлаждането на сървърите, отбеляза скок на акциите си с 37% тази година, приблизително толкова, колкото Nvidia.

Андерс Даниелсон, главен изпълнителен директор на шведската строителна група Skanska , която изгражда центрове за данни и други инфраструктурни активи с изкуствен интелект, отхвърли опасенията относно забавянето.

„В САЩ имаме много силен портфейл от центрове за данни — не виждаме никакво забавяне там“, каза той пред CNBC. „Работим с големи международни клиенти и те също са заинтересовани от изграждането на центрове за данни в Централна Европа, а в скандинавските страни и Обединеното кралство не сме наблюдавали никакво забавяне.“

Междувременно Киран Ганеш, стратег по множество активи в UBS, подчерта забележителната липса на нестабилност, добавяйки, че по-широката картина остава положителна.

„Имахме забележително плавно рали, като се има предвид мащабът на инвестициите, които бяха направени, като се има предвид несигурността относно бъдещите парични потоци и някои от опасенията относно оценката“, каза Ганеш в предаването „Europe Early Edition“ на CNBC в петък.

В Азия акциите на SoftBank Group, която е активна в сектора на инфраструктурата за изкуствен интелект, полупроводниците и приложенията, рязко паднаха, като японската група понесла седмични загуби от почти 50 милиарда долара. SoftBank възобнови низходящата си траектория в петък , след като в сряда падна с около 10%.

Снимка: Getty Images

Във вторник стана ясно, че Scion Asset Management, хедж фондът, воден от инвеститора „The Big Short“ Майкъл Бъри, е изградил къси позиции срещу Palantir Technologies и Nvidia , което предизвика гнева на главния изпълнителен директор на Palantir Алекс Карп.

„Някои акции на големи технологични компании са на разпродажба и предоставят възможности за покупка на инвеститорите, особено на тези, които са пропуснали силата на пазара през последните два месеца“, каза Глен Смит, главен инвестиционен директор в GDS Wealth Management.

Други инвеститори са сигнализирали за риск от концентрация в американските акции и препоръчват по-задълбочено търсене.

Лука Паолини, главен стратег в Pictet Asset Management, заяви, че разтегнатите оценки означават, че фирмата е неутрална по отношение на американските акции. „Развиващите се пазари са предпочитани, с диверсифицирана експозиция в Индия, Бразилия и по-широки развиващи се пазари, които се възползват от инвестиции, задвижвани от изкуствен интелект, и парично облекчаване“, каза Паолини в пазарен коментар.

