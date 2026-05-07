Норвегия първа в Европа повиши лихвите след началото на войната в Близкия изток

От банката казват, че перспективите пред икономиката остават свързани със значителна несигурност

Норвежката централна банка повиши основната си лихва с 0,25 процентни пункта до 4,25%. Така тя стана първата централна банка в Европа, която вдига лихвите след началото на войната в Близкия изток.

„Инфлацията остава твърде висока и вече няколко години е над заложената цел“, заяви управителят на Норвежката централна банка Ида Волден Бахе.

От банката посочиха още, че перспективите пред икономиката остават свързани със значителна несигурност, предаде БГНЕС.

