МВФ повиши прогнозата за глобалния растеж през 2026 г.

Очаква се глобалната икономика да запази ръст от 3,3% през 2025 година

Международният валутен фонд (МВФ) повиши прогнозата си за световния икономически растеж през 2026 г., като отчете положителния ефект от инвестициите в технологии, но предупреди, че преоценка на очакваните ползи от изкуствения интелект или ново изостряне на търговските конфликти могат да предизвикат сериозни сътресения.

Очаква се глобалната икономика да запази ръст от 3,3% през тази година, съобщи фондът, като повиши оценката си с 0,2 процентни пункта спрямо прогнозата от октомври. Това би означавало темп, равен на отчетения през 2025 г.

В актуализацията на доклада „Световни икономически перспективи“ МВФ подчертава, че „устойчивостта, наблюдавана досега, се дължи в голяма степен на ограничен брой сектори“, което разкрива уязвимости. Главният икономист на фонда Пиер-Оливие Гуринша посочи, че макар глобалната икономика да изглежда сякаш се отърсва от търговските и митническите сътресения от 2025 г., това не означава, че те не са оказали влияние. Негативните ефекти са били компенсирани от „насрещен вятър от бума на инвестициите в изкуствен интелект и технологии“, заяви той.

Този ефект е особено силно изразен в Северна Америка и Азия, отбелязва фондът. Частният сектор е показал адаптивност при справянето с търговските шокове, докато фискалната и паричната подкрепа също са допринесли за стабилизирането на икономиката.

След завръщането си в Белия дом през януари миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп въведе мащабни мита, които засегнаха както съюзници, така и конкуренти, разтърсвайки финансовите пазари и веригите за доставки и изостряйки търговското напрежение. През изминалата година обаче ситуацията се успокои, след като администрацията на Тръмп сключи митнически споразумения с няколко партньори и постигна временно примирие с втората по големина икономика в света – Китай.

МВФ очаква глобалната инфлация да се понижи от приблизително 4,1% през 2025 г. до 3,8% през 2026 г., предаде БГНЕС.

Въпреки това несигурността около търговската политика остава значително по-висока в сравнение с началото на 2025 г., а отделни ескалации все още са възможни. Върховният съд на САЩ предстои да се произнесе по законността на използването от Тръмп на извънредни икономически правомощия за налагане на мита върху внос от почти всички търговски партньори. Очаква се решението да бъде обявено в началото на 2026 г., като евентуалното отменяне на част от митата би внесло „още една доза несигурност в глобалната икономика“, посочи Гуринша. Сред рисковете той открои и възможността президентът да използва други правни механизми за повторно въвеждане на мита, както и потенциалното отражение върху бюджетните приходи и фискалната политика.

Освен търговските конфликти, самият бум на изкуствения интелект носи собствени опасности. Главният икономист на МВФ предупреди за риск от „пазарна корекция“, ако очакванията за печалби, производителност и рентабилност от новите технологии не се оправдаят. Оптимизмът около изкуствения интелект беше ключов фактор за рекордите на Уолстрийт, но ако растежът се окаже нереалистичен, рязък спад на борсите може да нанесе удар върху икономиката чрез ограничаване на потреблението.

Инвестициите и разходите за технологии са добавили приблизително 0,3 процентни пункта към средния годишен растеж на брутния вътрешен продукт на САЩ през първите три тримесечия на 2025 г., което е компенсирало негативния ефект от продължителното затваряне на правителството в края на годината. Фондът отчита ясно разминаване между Съединените щати, където се наблюдава силен подем на инвестициите в изкуствен интелект, и останалите развити икономики. За САЩ МВФ прогнозира растеж от 2,4% тази година – с 0,3 пункта над октомврийската оценка, докато за еврозоната очакванията са за 1,3%, а за Япония – още по-слаб темп. Китай и Индия продължават да се представят относително силно в сравнение с други развиващи се пазари, като именно Съединените щати и Китай са в основата на последното повишение на глобалната прогноза.

Гуринша подчерта и значението на независимостта на централните банки, за да могат те да изпълняват мандата си за ценова и финансова стабилност. Той не коментира текущото разследване на американското министерство на правосъдието срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, но отбеляза, че ролята на щатския долар в международната финансова система прави още по-важно Федералният резерв да функционира ефективно.

Като допълнителен риск за световния растеж МВФ посочва и нарастващите геополитически напрежения. Търговските и геополитическите конфликти, включително заплахите на Доналд Тръмп, свързани с Гренландия, могат да окажат негативно влияние върху глобалната икономика, предупреди Гуринша. По думите му светът навлиза в среда, в която търговски и геополитически кризи могат да избухват внезапно, което представлява сериозен низходящ риск за икономическото развитие.

