Курсът на еврото и долара за 1 юли 2026 г.

Курсът на еврото се понижава спрямо останалите световни валути в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Спрямо долара единната валута остъпва с 0,19 на сто до 1,1404 д. за едно евро. Спрямо швейцарския франк изменението е минимално - понижение с едва 0,03 на сто до 0,9230 шв. франка, а спрямо японската йена - с 0,12 на сто до 185,55 йени за евро.

Курсът спрямо британската лира обаче отчита леко повишение - с 0,02 на сто до 0,8615 бр. лири. Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1394 долара за едно евро.