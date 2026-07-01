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72.94 $/барел
Bitcoin
$59,178.6
Финанси Курсът на еврото и долара за 1 юли 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 1 юли 2026 г.

Финанси

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото се понижава спрямо останалите световни валути в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Спрямо долара единната валута остъпва с 0,19 на сто до 1,1404 д. за едно евро.  Спрямо швейцарския франк изменението е минимално - понижение с едва 0,03 на сто до 0,9230 шв. франка, а спрямо японската йена - с 0,12 на сто до 185,55 йени за евро.

Курсът спрямо британската лира обаче отчита леко повишение - с 0,02 на сто до 0,8615 бр. лири.  Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1394 долара за едно евро.   

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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