Криптопазарът загуби 18 млрд. долара след обявените от Тръмп 100% мита срещу Китай

Заплахата на президента Доналд Тръмп да въведе допълнителни 100% мита върху китайския внос предизвика масова разпродажба на криптовалути. Сред най-засегнатите цифрови валути бяха биткойн, етер и солана, като според данните на платформата за криптоанализ CoinGlass, общата стойност на ликвидациите достигна 18,28 милиарда долара. Загубите съвпаднаха с широко разпространена разпродажба на пазара, при която Nasdaq и S&P 500 отчетоха най-резките си спадове за последните шест месеца, предава CNN.

CoinGlass посочи, че за последното денонощие са били ликвидирани около 5 милиарда долара в биткойн позиции, приблизително 4 милиарда долара в етер и около 2 милиарда долара в солана. "Това е най-мащабното ликвидационно събитие в историята на криптосектора," съобщиха от CoinGlass в публикация в платформата X.

През последните пет дни биткойнът е загубил близо 10% от стойността си, като към 15:45 ч. ET се е търгувал за $111 616,20 – възстановяване след спад до 103 000 долара в 17:15 ч. ET в петък. Етерът също отбеляза сериозен спад – от 4 365,63 в петък до 3 742,88, което е понижение от 14,2%. Солана падна от 223,10 долара до 178,72 към същия час – спад от почти 20%.

Криптовалутният пазар отбеляза значителен растеж от началото на президентството на Тръмп, стимулиран до голяма степен от промяната в отношението му – от наричане на биткойн „нищо незначещ“ до активни обръщения към криптообщността, създаване на собствена мем монета и обещания за формиране на стратегически резерв от цифрови активи.

Наскоро Тръмп подписа изпълнителна заповед, позволяваща криптовалутите да бъдат включвани в пенсионни планове тип 401(k), което тласна цената на биткойна до 124 000 долара миналата седмица. Въпреки че между Вашингтон и Пекин продължават търговски разговори, напрежението отново се покачи в четвъртък, след като Китай разшири ограниченията върху износа на ключови редкоземни елементи.

