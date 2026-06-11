Колко време биха издържали най-богатите хора, ако харчат по 1 млн. долара на ден?

Ето какво сочат сметките

Състоянията на най-богатите хора в света често се измерват в стотици милиарди долари - суми, които трудно могат да бъдат осмислени в реален мащаб. Един по-разбираем начин да се погледне на тези богатства е чрез прост въпрос: колко време би било необходимо, за да бъдат изхарчени, ако собственикът им харчи по 1 милион долара всеки ден?

Според оценките на Forbes за юни 2026 г., начело на класацията остава Илон Мъск със състояние от около 835 млрд. долара. При разход от 1 млн. долара дневно, без да се отчитат инвестиционни доходи, лихви или промени в стойността на активите, неговото богатство би стигнало за приблизително 2 288 години.

След него се нареждат съоснователите на Google Лари Пейдж и Сергей Брин. Състоянието на Пейдж от около 309 млрд. долара би се изчерпало за близо 847 години, а това на Брин – за около 781 години. Основателят на Amazon Джеф Безос, с приблизително 277 млрд. долара, би могъл да поддържа същото ниво на разходи в продължение на около 759 години.

Сред останалите представители на клуба на стоте милиарда долара са Лари Елисън (253 млрд. долара), Майкъл Дел (233 млрд. долара), Марк Зукърбърг (217 млрд. долара), Дженсън Хуанг (182 млрд. долара), Бернар Арно (148 млрд. долара) и Уорън Бъфет (144 млрд. долара). Дори най-малкото състояние сред тях би било достатъчно за около 395 години разходи от по 1 млн. долара дневно.

Тези изчисления са чисто теоретични, тъй като по-голямата част от богатството на милиардерите е под формата на акции и други активи, а не в налични средства. Въпреки това подобно сравнение показва колко трудно е да се възприеме реалният мащаб на съвременното свръхбогатство.

За перспектива, ако човек разполага с 1 млрд. долара и харчи по 1 млн. долара на ден, средствата му биха стигнали за едва около 2,7 години. При най-богатите хора на планетата обаче времевият хоризонт се измерва не в години или десетилетия, а в столетия и дори хилядолетия.

Така богатството на Илон Мъск би могло да финансира ежедневни разходи от по 1 млн. долара за период, по-дълъг от времето, изминало от разцвета на Римската империя до наши дни – показателен пример за безпрецедентната концентрация на капитал в глобалната икономика.