Колко хора всъщност притежават цял биткойн?

Ето кой е най-големият корпоративен притежател на криптовалутата

Цената на биткойн се задържа до голяма степен над границата от 100 000 долара повече от два месеца след спад по-рано тази година, което повиши стойността на почти 1 милион адреса на блокчейн портфейли, които държат поне един цял биткойн, пише Investopedia.

В обращение има около 20 млн. биткойна, като всеки ден се добиват все повече

Данните за блокчейн показват, че има малко под 1 милион адреса на портфейли, които държат един цял биткойн

Много големи притежатели, като например борсите за криптовалути, държат своите биткойни в множество портфейли, което доближава оценката за индивидуални собственици на поне един биткойн до 800 000

Колко биткойна има и кой ги притежава?

В обращение има почти 20 милиона биткойна. Въпреки че този брой непрекъснато нараства от появата на криптовалутата, той расте много по-бавно от преди заради процесът на „разполовяване“. Това е процес, при който наградата за успешно добиване на биткойни се свива на всеки четири години и ще продължи да го прави, докато не бъдат добити всичките 21 милиона възможни биткойна .

Според публично достъпни данни за блокчейн, има около 983 000 индивидуални портфейла, които държат поне един цял биткойн.

Това е в сравнение с над 54,6 милиона портфейлни адреса, които притежават части от криптовалутата, вариращи от 0,00001 биткойн (на стойност около 1,14 долара по последни цени) до малко под цял един.

Някои компании и други големи притежатели, включително борси за криптовалути и така наречените биткойн трежъри , обаче държат своите биткойн в няколко портфейла, така че оценката за броя на хората, които притежават пълен биткойн, е по-ниска, около 800 000 до 850 000.

Най-големият корпоративен притежател

Снимка: iStock

Най-големият известен корпоративен притежател на биткойн е Strategy Inc. (бивша MicroStrategy), доставчик на софтуер, който се превърна в значителен биткойн хазна през последните пет години, притежавайки 628 791 биткойн към отчета си за печалбите за второто тримесечие миналата седмица.

Данните за блокчейн показват, че най-голямото количество биткойни в един портфейл е 248 598 биткойна в портфейл, контролиран от Binance, крипто борсата.

Криптовалутата се търгува между 114 000 и 119 000 долара през последната седмица, което поставя пазарната капитализация на актива на около 2,3 трилиона долара. Последната цена определя стойността на 628 791 биткойна, държани от Strategy, на около 72 милиарда долара.

Цената на биткойн скочи рязко, тъй като активът продължи да се приема като по-масова форма на валута, а втората администрация на Тръмп беше далеч по-благосклонна към крипто индустрията. Експерти заявиха пред Investopedia , че втората половина на тази година ще бъде ключова за приемането на биткойн като резервен актив, тъй като все повече фирми инвестират в криптовалути.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN