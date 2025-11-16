Приживе Алена издава 91 книги и се посвещава на благотворителност

Жена, превърнала духовността и благотворителността в своя житейска мисия

Светлана Тилкова, по-добре позната като астроложката Алена, умира на 70-годишна възраст. Това съобщава съпругът й, с когото имаха дългогодишен брак и партньорство.

Живот, отдаден на книгите и благотворителността

Приживе Алена бе не просто обществена фигура, а истински творец. Тя е автор на повече от 280 000 хороскопа и 91 книги, като сред най-известните от тях са „Буквар на душата“, „Настоящето е само ден“ и „Уроци по Карма“.

Принос към „Виенския клуб“ и културния диалог

Снимка: bTV

Според данни от Търговския регистър, Алена стои в основата на създаването на сдружение „Виенски клуб“ – организация, която се стреми да обединява личности, свързани или заинтересовани от Република Австрия и австрийската култура. Основните мисии на клуба включват популяризиране на австрийската култура у нас, изграждане на мост между българската и австрийската култура, организиране на събития, които да обогатяват културния диалог.

Дейността на „Виенски клуб“ се проявява чрез изложби, концерти, литературни четения и представяне на книги — всички те напомнят за стремежа на Алена към духовно обединение и обмяна на идеи.

Благотворителните Виенски балове – нейна кауза

Сред най-успешните инициативи, свързани с клуба, са благотворителните Виенски балове в София — традиция, която продължава от 1996 г. насам. Сдружението поема отговорността за тях, създавайки изискано и елегантно пространство, в което класически и модерни танци, томбола, дарения и благотворителност се преплитат.

Балът не е просто светско събитие, той е под патронажа на Австрийския посланик в България и често присъстват дипломати, политици, бизнес лидери и творчески личности. Сред важните елементи са дебютантите, полонезата, класическите валсове и символичните подаръци за дамите — всички те носят духа на виенската бална традиция.

Събраните средства от кувертите и даренията редовно се насочват към социални каузи – през годините баловете подкрепят институти и неправителствени организации, работещи в сферата на социалните дейности.

Екипът на bTV изразява най-искрени съболезнования на семейството!

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN