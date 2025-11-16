BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.67911 BGN
Петрол
64.26 $/барел
Bitcoin
$96,404.2
Последвайте ни
1 USD
1.67911 BGN
Петрол
64.26 $/барел
Bitcoin
$96,404.2
БГ Бизнес Приживе Алена издава 91 книги и се посвещава на благотворителност

Приживе Алена издава 91 книги и се посвещава на благотворителност

bTV Бизнес екип

Жена, превърнала духовността и благотворителността в своя житейска мисия

Светлана Тилкова, по-добре позната като астроложката Алена, умира на 70-годишна възраст. Това съобщава съпругът й, с когото имаха дългогодишен брак и партньорство.

Живот, отдаден на книгите и благотворителността

Снимка: Евгений Милов

Приживе Алена бе не просто обществена фигура, а истински творец. Тя е автор на повече от 280 000 хороскопа и 91 книги, като сред най-известните от тях са „Буквар на душата“, „Настоящето е само ден“ и „Уроци по Карма“.

Отиде си Алена - жената, която четеше звездите. Това са последните ѝ думи към Ladyzone

Принос към „Виенския клуб“ и културния диалог

Снимка: bTV

Според данни от Търговския регистър, Алена стои в основата на създаването на сдружение „Виенски клуб“ – организация, която се стреми да обединява личности, свързани или заинтересовани от Република Австрия и австрийската култура. Основните мисии на клуба включват популяризиране на австрийската култура у нас, изграждане на мост между българската и австрийската култура, организиране на събития, които да обогатяват културния диалог.

Дейността на „Виенски клуб“ се проявява чрез изложби, концерти, литературни четения и представяне на книги — всички те напомнят за стремежа на Алена към духовно обединение и обмяна на идеи.

Почина астроложката на bTV Светлана Тилкова-Алена

Благотворителните Виенски балове – нейна кауза

Снимка: Евгений Милов

Сред най-успешните инициативи, свързани с клуба, са благотворителните Виенски балове в София — традиция, която продължава от 1996 г. насам. Сдружението поема отговорността за тях, създавайки изискано и елегантно пространство, в което класически и модерни танци, томбола, дарения и благотворителност се преплитат.

Балът не е просто светско събитие, той е под патронажа на Австрийския посланик в България и често присъстват дипломати, политици, бизнес лидери и творчески личности. Сред важните елементи са дебютантите, полонезата, класическите валсове и символичните подаръци за дамите — всички те носят духа на виенската бална традиция.

Събраните средства от кувертите и даренията редовно се насочват към социални каузи – през годините баловете подкрепят институти и неправителствени организации, работещи в сферата на социалните дейности.

Екипът на bTV изразява най-искрени съболезнования на семейството!

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата