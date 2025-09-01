Коя е страната с най-голям икономически ръст от 2016 г. насам?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Минният и производственият сектор са изиграли ключова роля за този растеж
През 2024 г. икономиката на Северна Корея отбеляза най-силния си ръст за последните осем години, като основен двигател за това бяха увеличеният износ и напредъкът в строителството и промишлеността. Данните бяха публикувани от Централната банка на Южна Корея, която ежегодно оценява икономическото развитие на северната си съседка, предава БГ НЕС.
Според изчисленията на Банката на Корея, брутният вътрешен продукт (БВП) на Северна Корея се е повишил с 3,7% на годишна база през 2024 г., след ръст от 3,1% през 2023 г. Това е най-високият темп на растеж от 2016 г. насам, когато БВП е нараснал с 3,9%.
Минният и производственият сектор са изиграли ключова роля за този растеж, като бележат увеличение от 7,6% на годишна база. Основен принос за това имат добивът на въглища, метали и неметални минерали, както и дейността в тежката и химическата промишленост. В същото време строителният сектор е нараснал с впечатляващите 12,3%, главно поради активизация в жилищното строителство.
Въпреки този цялостен растеж, селскостопанският сектор се е свил с 1,9% през 2024 г., най-вече заради намалено производство на животински и горски продукти. За сметка на това, секторът на услугите е отчел леко повишение от 1,3% на годишна база.
Като дял от икономиката, минното дело и преработващата промишленост съставляват 30,5% от БВП на страната, секторът на услугите – 29,8%, а земеделието – 20,9%. По отношение на външната търговия, приходите от износ през 2024 г. са се увеличили с 10,8% до 360 млн. долара, докато вносът е намалял с 4,4% до 2,34 млрд. долара. Общите външни приходи на страната са достигнали 2,7 млрд. долара – лек спад спрямо 2,77 млрд. долара през предходната година.
Според Парк Чанг-хюн от Централната банка, Северна Корея активно прилага национални политики за стимулиране на икономиката, включително изпълнението на петгодишния план за развитие, както и засилване на икономическото сътрудничество с Русия.
