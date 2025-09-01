1 USD
Коя е страната с най-голям икономически ръст от 2016 г. насам?

Коя е страната с най-голям икономически ръст от 2016 г. насам?

bTV Бизнес екип

Минният и производственият сектор са изиграли ключова роля за този растеж

През 2024 г. икономиката на Северна Корея отбеляза най-силния си ръст за последните осем години, като основен двигател за това бяха увеличеният износ и напредъкът в строителството и промишлеността. Данните бяха публикувани от Централната банка на Южна Корея, която ежегодно оценява икономическото развитие на северната си съседка, предава БГ НЕС. 

Снимка: Getty/Istock

Според изчисленията на Банката на Корея, брутният вътрешен продукт (БВП) на Северна Корея се е повишил с 3,7% на годишна база през 2024 г., след ръст от 3,1% през 2023 г. Това е най-високият темп на растеж от 2016 г. насам, когато БВП е нараснал с 3,9%.

Минният и производственият сектор са изиграли ключова роля за този растеж, като бележат увеличение от 7,6% на годишна база. Основен принос за това имат добивът на въглища, метали и неметални минерали, както и дейността в тежката и химическата промишленост. В същото време строителният сектор е нараснал с впечатляващите 12,3%, главно поради активизация в жилищното строителство.

Златна възможност или загуба: Какво разказват български студенти за бригадите в САЩ?

Въпреки този цялостен растеж, селскостопанският сектор се е свил с 1,9% през 2024 г., най-вече заради намалено производство на животински и горски продукти. За сметка на това, секторът на услугите е отчел леко повишение от 1,3% на годишна база.

Курсът на долара за 1 септември 2025 г.

Като дял от икономиката, минното дело и преработващата промишленост съставляват 30,5% от БВП на страната, секторът на услугите – 29,8%, а земеделието – 20,9%. По отношение на външната търговия, приходите от износ през 2024 г. са се увеличили с 10,8% до 360 млн. долара, докато вносът е намалял с 4,4% до 2,34 млрд. долара. Общите външни приходи на страната са достигнали 2,7 млрд. долара – лек спад спрямо 2,77 млрд. долара през предходната година.

Според Парк Чанг-хюн от Централната банка, Северна Корея активно прилага национални политики за стимулиране на икономиката, включително изпълнението на петгодишния план за развитие, както и засилване на икономическото сътрудничество с Русия.

