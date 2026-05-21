Кои европейски страни отбелязаха най-бърз растеж на доходите през 2025 г.?

Какво измерва реалният доход на домакинствата на глава от населението?

Полша и Португалия отчетоха най-силен ръст на реалния доход на домакинствата в Европа през последните две години, а сред големите икономики лидер беше Испания. Държавите и институциите следят различни показатели за икономически растеж, като един от най-важните остава растежът на брутния вътрешен продукт (БВП). Въпреки това, дори когато е коригиран спрямо инфлацията, БВП не показва напълно какви реални доходи получават хората, предава Еuronews.

Реалният доход на домакинствата на глава от населението измерва промяната в средствата, с които домакинствата реално разполагат за харчене или спестяване. По този начин той дава по-точна представа за жизнения стандарт. Данните показват, че от 16 европейски държави, 14 са регистрирали увеличение на реалния доход на домакинствата през 2025 г. спрямо 2024 г., докато само две страни са отбелязали спад.

Полша е начело с най-висок реален растеж от 4,1%. Страната е лидер и през 2024 г., и през 2025 г., което показва устойчиво нарастване на реалните доходи през последните две години. Според ОИСР, повишението на възнагражденията на служителите е компенсирало намалените социални помощи и така е ускорило растежа на реалния доход на домакинствата на глава от населението.

Нидерландия с 2,3% и Португалия с 2% също отбелязват значителен ръст. Дания, Гърция и Испания регистрират увеличение между 1,5% и 2%. ОИСР посочва, че в Гърция повишението на нетния доход от собственост и на възнагражденията на служителите, както и най-ниското ниво на безработица от 2009 г. насам, са изиграли важна роля за този растеж. Белгия, Унгария и Швеция също отбелязват увеличение от над 1%.

Сред големите икономики Испания се представя най-добре, докато Франция отчита най-слаб резултат с едва 0,2% ръст. Италия достига средното за ОИСР ниво от 0,8%, но през четвъртото тримесечие на 2025 г. реалният доход на домакинствата там намалява с 0,9% след ръст от 0,4% през предходното тримесечие. Според ОИСР това се дължи основно на нарастващата инфлация и по-ниските доходи от собственост. Чехия, Обединеното кралство и Германия също остават малко под средното равнище.

Финландия и Австрия са единствените държави, в които реалният доход на домакинствата на глава от населението намалява през 2025 г. – съответно с 0,7% и 1,8%. Според експерти причините за слабия ръст във Финландия са бавният икономически растеж, нарастващата безработица и съкращенията в социалните помощи и публичните разходи. ОИСР отбелязва и увеличението на данъците върху доходите и богатството като фактор за спада. Като цяло, ръстът на реалния доход на домакинствата в ОИСР се забавя до 0,8% през 2025 г. спрямо 2,1% през 2024 г., като подобна тенденция се наблюдава и в повечето европейски държави.