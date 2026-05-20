Какво е токенизация на данни и защо е важна?

Ето какво е нужно да знаете

Цифровите разплащания вече са широко разпространени. Затова е важно чувствителната информация, засягаща потребителя да е съхранена внимателно.

Какво е токен?

Токените са неминируеми цифрови единици, които съществуват като записи в регистъра в блокчейните. Токените се предлагат в много различни форми и имат множество случаи на употреба. Например, те могат да се използват като валути или за кодиране на данни. Токените обикновено се издават чрез блокчейни, като блокчейна Ethereum и BNB Chain. Някои популярни стандарти за токени включват ERC-20, ERC-721, ERC-1155 и BEP-20. Токените са прехвърляеми единици стойност, издадени върху блокчейн, но те не са криптовалути като биткойн или етер, които са местни за основния блокчейн.

Някои токени могат да бъдат осребрени за активи извън веригата, като злато и имоти, в така наречената токенизация на активи от реалния свят (RWA).

Какво е токенизация на данни?

Токенизацията на данни е процес на преобразуване на чувствителни данни, като информация за кредитна карта или здравни данни, в токени, които могат да бъдат прехвърляни, съхранявани и обработвани, без да се разкриват оригиналните данни. Тези токени обикновено са уникални, непроменяеми и могат да бъдат проверени в блокчейна, за да се подобри сигурността на данните, поверителността и съответствието. Например, номер на кредитна карта може да бъде токенизиран в произволен низ от цифри, който може да се използва за проверка на плащането, без да се разкрива действителният номер на картата, пише Binance.

Токенизацията на данни може да се приложи и за акаунти в социалните медии. Потребителите могат да изберат да токенизират онлайн присъствието си, за да преминават безпроблемно от една платформа за социални медии към друга, като същевременно запазват собствеността си върху личните си данни.

Концепцията за токенизация на данни съществува от известно време. Тя се използва често във финансовия сектор за защита на платежната информация, но има потенциал да се приложи и в много други индустрии.

По какво токенизацията се различава от криптирането?

Токенизацията и криптирането са методи за защита на данните. Те обаче работят по различни начини и служат за различни цели.

Криптирането е процесът на преобразуване на данни в открит текст в нечетлив формат (шифрован текст), който може да бъде декриптиран само със секретен ключ. Това е математически процес, който разбърква данните, правейки ги нечетливи за всеки, който няма ключа. Криптирането се използва в различни сценарии, включително сигурна комуникация, съхранение на данни, удостоверяване, цифрови подписи и съответствие с регулаторните изисквания.

Токенизацията, от друга страна, е процес на замяна на чувствителни данни с нечувствителни, уникални идентификатори, наречени токени. Тя не разчита на секретен ключ за защита на данните. Например, номер на кредитна карта може да бъде заменен с токен, който няма връзка с оригиналния номер, но все пак може да се използва за обработка на транзакции.

Токенизацията често се използва, когато сигурността на данните и спазването на регулаторните стандарти са критични, като например обработка на плащания, здравеопазване и управление на лична информация.

Как работи токенизацията на данни

Да кажем, че потребител иска да премине от една платформа за социални медии към друга. В традиционните Web 2.0 платформи за социални медии потребителят ще трябва да създаде нов акаунт и да въведе всичките си лични данни от нулата. Също така е вероятно историята на публикациите и връзките на старата платформа да не се прехвърлят към новата платформа.

С токенизацията на данни потребителите могат да свържат съществуващата си цифрова идентичност с новата платформа, за да прехвърлят личните си данни автоматично. За да направи това, потребителят трябва да има дигитален портфейл като Metamask, като адресът на портфейла представлява неговата идентичност във веригата.

След това потребителят трябва да свърже портфейла с новата платформа за социални медии. Личната история, връзките и активите се синхронизират автоматично на новата платформа, защото Metamask съдържа дигиталната идентичност и данните на потребителя в блокчейна.

Това означава, че всички токени, NFT и минали транзакции, които потребителят е натрупал на предишната платформа, няма да бъдат загубени. Това дава на потребителя пълен контрол върху това към коя платформа да мигрира, без да се чувства ограничен до определена платформа.

Управление на данните

Токенизирането на данни може да повдигне правни и етични въпроси относно това кой притежава и контролира данните и как те се използват и споделят. Токенизирането на личната информация на потребителя, например, може да промени начина, по който той изразява съгласие за това как се събират и използват данните му. Токенизирането на публикациите на потребителя в социалните медии може да противоречи на свободата му на изразяване или правата му върху интелектуална собственост.