Рокли за хиляди и лимузини под наем - празник или суета?

Колко излиза един бал към момента

Абитуриентските балове в България отдавна не са просто празник по случай завършването на училище. За много семейства те се превръщат в сериозен финансов проект, сравним с малка сватба. Рокли за по 3000–4000 евро, лимузини под наем, професионални фотосесии, дизайнерски костюми и луксозни партита все по-често поставят въпроса: къде свършва празникът и започва демонстрацията на статус?

През 2026 г. средният разход за един абитуриент в България вече достига между 5000 и 8000 евро според различни пазарни анализи и медийни проверки.

Най-сериозният разход остава визията. Проверки на модни бутици и специализирани сайтове показват, че стандартните бални рокли започват от около 300–600 евро, но дизайнерските модели спокойно надхвърлят 3000 евро.

Снимка: bTV

Само в една от актуалните колекции за сезон 2026 цените на роклите варират между 1580 и 3480 лв., като най-луксозните модели доближават 1800 евро.

Към роклята обаче рядко се добавят само обувки. Професионалният грим струва между 60 и 300 евро, прическата за момичетата - до 500 евро, а аксесоарите и бижутата често добавят още 500–2000 евро към бюджета.

При момчетата ситуацията също вече не е „по-евтина“. Поръчковите костюми достигат 2000 евро, а към тях се добавят дизайнерски обувки, часовници и автомобили под наем.

Особено показен остава транспортът. Лимузини, ретро автомобили и луксозни SUV модели се резервират месеци предварително. В големите градове наемът на лимузина за няколко часа често надхвърля 800–1200 лв., а при по-екстравагантни заявки цената расте значително. Именно социалните мрежи превръщат пристигането на бала в своеобразно „дефиле на успеха“.

Тази тенденция вече предизвиква и сериозни обществени реакции. В дискусии в Reddit все повече българи определят баловете като „състезание по показност“, а някои признават, че семейства теглят кредити за една вечер.

Други обаче защитават традицията с аргумента, че абитуриентският бал е „веднъж в живота“ и младите имат право да се почувстват специални.

Междувременно бизнесът около баловете процъфтява. Специализирани изложения за абитуриентска мода вече събират десетки дизайнери и хиляди модели рокли, а цели индустрии - от козметика до транспортни услуги, реализират сериозни приходи през месеците април и май.

Парадоксът е, че на фона на растящите цени все повече млади хора започват да търсят и по-разумни решения - рокли под наем, онлайн покупки и по-скромни празненства. В социалните мрежи вече има активни общности за продажба на рокли втора употреба, а част от зрелостниците открито заявяват, че предпочитат да инвестират парите си в пътуване или образование.

Така абитуриентският бал в България постепенно се превръща в огледало на по-широка социална тенденция - желанието за демонстрация на успех и принадлежност към „луксозния живот“, дори когато това струва повече, отколкото едно семейство реално може да си позволи.