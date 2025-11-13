Чешката централна банка купува криптоактиви за 1 млн. долара

Портфейлът съдържа основно биткойни, като в него са включени и стейбълкойни – криптовалути

Чешката национална банка (CNB) обяви днес, че е придобила биткойни и други криптоактиви на стойност 1 милион долара с цел да натрупа практически опит в работата с дигиталните пазари. Според Ройтерс, цитирайки изявление на централната банка, след две до три години ще бъде направена оценка на постигнатите резултати от проекта, предаде БТА.

Портфейлът съдържа основно биткойни, като в него са включени и стейбълкойни – криптовалути, обвързани с щатския долар, както и токенизиран депозит. Придобиването им е станало чрез пазарна трансакция, посочват от CNB, без да разкриват допълнителни подробности.

„Целта на този портфейл е да се придобие практическо разбиране за държането на дигитални активи и да се внедрят и тестват свързаните с това процеси“, се казва в съобщението на банката.

Новите криптоактиви ще се държат отделно от международните резерви на Чешката национална банка и няма да се увеличават активно. В рамките на тестовото портфолио централната банка планира да тества всички процеси, свързани с покупката, съхранението и управлението на дигитални активи – включително техническото администриране на ключове, многостепенни процедури за одобрение, кризисни сценарии, механизми за сигурност и проверка на съответствието с правилата за борба с прането на пари.

Управителят на централната банка на Чехия, Алеш Михл, който предложи идеята за проучване на биткойни през януари, заяви, че се появяват нови възможности за плащания и инвестиции и банката иска да бъде подготвена за тях.

„Реалистично е в бъдеще да можем лесно да използваме чешката крона за закупуване на токенизирани чешки облигации и дори повече – с едно докосване да вземеш еспресо, с друго – да инвестираш в облигация или друг актив, който преди беше достъпен само за големи инвеститори“, обясни Михл. „Като централна банка искаме да изпробваме този подход.“

