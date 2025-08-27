Създателят на куклата Labubu вече е по-богат от основателя на PayPal

Скокът от над 250% в цената на акциите на Pop Mart изстреля състоянието на Уан Нин

Популярността на плюшената серия Labubu се превърна в глобална сензация, а феновете ѝ влагат огромни суми в колекционните играчки на китайския производител Pop Mart. Резултатът е внушителен – акциите на компанията са поскъпнали с повече от 250 % от началото на годината.

Колко струва успехът?

„Bloomberg Billionaires Index“ изчислява, че нетното богатство на главния изпълнителен директор Уан Нин е достигнало 27,5 млрд. долара към затварянето на пазарите във вторник. Благодарение на почти 50-процентния си дял в Pop Mart той е добавил около 20 млрд. долара към личното си състояние от началото на 2025 г., а мястото му в класацията е скочило от 400-о на 79-о място.

Какво показват цифрите за Pop Mart?

За първите шест месеца на годината приходите на компанията са се утроили на годишна база до приблизително 13,9 млрд. юана (около 1,9 млрд. долара). Оперативната печалба е нараснала петкратно до почти 6 млрд. юана. Само колекцията Monsters, в която влиза Labubu, е донесла около 4,8 млрд. юана – над една трета от общите продажби.

Изненадващ източник на богатство

Докато други големи печеливши тази година – Лари Елисън от Oracle, Марк Зукърбърг от Meta и Дженсън Хуанг от Nvidia – увеличават капитала си чрез бума на изкуствения интелект, растежът на Уан Нин идва от традиционния, но високодоходен пазар на играчки.

Pop Mart дебютира на борсата в Хонконг през декември 2020 г. при цена под 6 долара за акция. Американските депозитарни разписки (ADS) на компанията, търгувани на извънборсовия пазар в САЩ, завършиха сесията във вторник на ниво от около 44 долара.

