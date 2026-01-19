Хедж фондовете, фокусирани върху Китай, отчетоха ръст през 2025 г.

Какви са преспективите за 2026 г.?

В началото на 2025 г. тревожните сигнали за риска от инвестиране в Китай бяха силни. Нова протекционистка администрация поемаше управлението в Съединените щати именно когато вътрешният пазар на недвижими имоти в Китай се колебаеше. Потенциалната забрана в САЩ за TikTok, застрашаваше ByteDance, една от най-големите технологични компании в страната. Американските компании изглеждаха изпреварили китайските си конкуренти в развитието на изкуствен интелект.

Обратът през следващите дванадесет месеца

Дванадесет месеца по-късно много от най-големите страхове изглеждат преувеличени. Китайското правителство се концентрира върху стимулирането на икономиката, което подтикна публичните компании значително да увеличат обратните изкупувания на акции. ByteDance продаде мажоритарен дял от американската си дейност на TikTok и сега е по-ценна от всякога. HSG, фирмата за рисков капитал, известна по-рано като Sequoia China, наскоро оцени компанията между 350 и 370 млрд. долара. Сцената на изкуствения интелект в Китай, водена от стартъпа DeepSeek, поддържа темпото на западните конкуренти, а правителството на САЩ съобщи във вторник, че Nvidia ще може да продава мощните си чипове H200 на китайски компании.

Хедж фондовете, които бяха готови да инвестират в страната миналата година, бяха възнаградени. Bridgewater, управляващ 92 млрд. долара във всички свои стратегии, реализира 34,2 % доходност в своя фонд China Total Returns, съобщи за Business Insider лице, запознато с данните. Tekne Capital, оглавяван от Бинит Коутари — бивш сътрудник на милиардера Стенли Дръкънмилър — постигна ръст от над 50 % през миналата година, каза друг източник, близък до мениджъра.

Фирмата на Коутари, която управлява 1,5 млрд. долара, инвестира в китайски компании като DiDi Global, платформата за подбор на персонал Kanzhun и строителя на центрове за данни GDS, посочи източникът. Коутари заяви в интервю за Business Insider миналата година, че насрещните ветрове пред страната правят силните компании „много евтини“.

Според доклада Hedge Weekly на HSBC фондове, базирани в Китай и инвестиращи в страната, се представиха добре. China-насочената стратегия на Pinpoint, която управлява 3,4 млрд. долара, реализира доходност от над 24%, докато нейната мултистратегия, инвестираща в цяла Азия, беше нагоре с 11,6%. Дългогодишният фонд Golden China на Джордж Дзян постигна близо 33%, а Epimelis Capital, ръководен от ветерана на Hutchin Hill и Goldman Sachs Фей Сън, реализира 35% в своята стратегия, фокусирана върху Китай.

Средният China-насочен фонд нарасна с близо 18%, показват данните на Hedge Fund Research, изпреварвайки средната за индустрията доходност от 10,7%.

Навлизайки в 2026 г., инвеститорите ще следят развитието на колебливите отношения между САЩ и Китай, особено по отношение на търговските споразумения, свързани с полупроводниците, както и за всякакви индикации, че Китай може да нахлуе в Тайван. ByteDance също ще остане във фокуса на фондовете, Tiger Global и Coatue са сред инвеститорите, тъй като гигантът в социалните медии продължава да расте.

