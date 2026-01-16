Китай и Канада постигнаха историческо споразумение за митата и визите

Канада ще внесе 49 000 китайски електромобила при нови преференциални мита от 6,1%

Канадският премиер Марк Карни и китайският президент Си Дзинпин се договориха за пакет от мерки – от търговията до туризма – по време на срещата си в Пекин. Това беше първата среща между лидерите на двете държави от осем години насам.

Министър-председателят на Канада определи договореностите като „историческо споразумение“ в рамките на „ново стратегическо партньорство“ с Китай, което слага край на години на дипломатически конфликти, ответни арести на граждани и търговски спорове около митата.

Карни се стреми да намали зависимостта на страната си от Съединените щати – основен икономически партньор и традиционен съюзник – на фона на агресивното повишаване на митата върху канадски стоки от страна на президента Доналд Тръмп.

„Канада и Китай постигнаха предварително, но историческо търговско споразумение за премахване на търговски бариери и намаляване на митата“, заяви Карни на пресконференция след срещата със Си, предаде АФП.

По силата на договореността Китай, който в миналото беше най-големият пазар за канадска рапица, се очаква до 1 март да намали митата върху продуктите от рапица до около 15 процента от сегашните 84 процента.

Китай ще разреши и безвизов режим за канадски граждани. От своя страна Канада ще внесе 49 000 китайски електромобила при нови преференциални мита от 6,1%.

„Това е връщане към нивата, които съществуваха преди последните търговски търкания“, подчерта Карни по повод споразумението за електрическите автомобили.

При посрещането на канадския премиер в Дома на народните събрания Си Дзинпин заяви, че отношенията между Китай и Канада са достигнали повратна точка още при последната им среща в рамките на форума АПЕК през октомври.

„Може да се каже, че нашата среща миналата година отвори нова глава в насочването на отношенията между Китай и Канада към подобрение“, каза Си пред Карни, цитиран от БТА. Той добави, че „здравословното и стабилно развитие на китайско-канадските отношения служи на общите интереси на двете държави“ и изрази задоволство от разговорите през последните месеци за възстановяване на сътрудничеството.

Отношенията между двете страни се влошиха през 2018 г. след ареста в Канада на дъщерята на основателя на „Хуауей“ по искане на САЩ и последвалото задържане в Китай на двама канадци по обвинения в шпионаж.

В следващите години двете държави наложиха взаимни мита върху износа си, а Пекин беше обвиняван и в намеса в канадските избори.

Карни обаче търси промяна в курса, а Пекин също заяви готовност отношенията да бъдат върнати „на правилния път“.

Канадският премиер, който се срещна с китайския министър-председател Ли Цян, предстои да проведе разговори и с представители на бизнеса, посветени на търговията.

Канада, традиционно твърд съюзник на САЩ, беше сред най-силно засегнатите от високите мита на Тръмп върху стомана, алуминий, автомобили и дървен материал.

Тези действия на Вашингтон подтикнаха Отава да търси нови пазари.

През октомври Карни заяви, че Канада трябва да удвои износа си извън САЩ до 2035 г., за да намали зависимостта си от американския пазар.

Съединените щати обаче остават безспорно най-големият пазар за канадски стоки, като през 2024 г. са закупили около 75 процента от износа, сочат данни на канадското правителство.

Отава подчертава, че Китай е вторият по големина пазар за Канада, но делът му остава значително по-малък – под четири процента от канадския износ през 2024 г.

