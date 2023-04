Финансовите гурута с най-много последователи

Ето и ценни уроци, които дават те

Финансовите инфлуенсъри са с не по-малко последователи от другите такива. Това обикновено са експерти в различни области на финансите, които имат свои канали в социалните мрежи и дават съвети на потребители. Ето и някои от големите имена на финансови гурута.

Марк Кубан

Той има 8,7 милиона последователи в Twitter, 1,8 милиона последователи в Instagram и 665 хиляди - в TikTok.

„Хората са склонни да преследват вълнението на пазарите, като си мислят, че ако всички останали купуват или продават, те също трябва да го правят. Вместо това всички ние трябва да си напишем домашното и да имаме добра причина защо купуваме или продаваме акции", казва той.

На въпрос коя е най-лошата инвестиция, която някога е правил, той отговаря така: "Толкова много, че не мога да назова една. Обикновено това е частна компания, в която се доверих на някого, на когото не трябваше. Почтеността на главния изпълнителен директор често е по-голям фактор за бъдещото представяне на инвестицията, отколкото техният бизнес нюх. Ако инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите в частна компания, уверете се, че получавате независими препоръки за управление", споделя Кубан.

Барбара Коркоран

Тя има 813 хиляди последователи в Instagram, 801 хиляди последователи в TikTok и общо 2,3 милиона във всички социални мрежи.

"Не съм много добра в правенето на пари от пари, но наистина съм добър в разумното им харчене. Независимо дали имате затруднения с малък бизнес или управлявате империя, най-добре похарчените пари са тези, с които ще се погрижите екипът ви да се забавлява. Това е най-пренебрегваният инструмент за изграждане на изключително иновативен екип и трябва да го направите част от бюджета. Майка ми го наричаше „луди пари“, казва Барбара.

Веднъж тя пропилява цялата си годишна печалба - 77 хиляди долара - записвайки на видеокасети кадри от имотите, с които агенцията работи. “Тогава никой не искаше да ги разпространява. За мой късмет съпругът ми, който беше капитан от ВМС, се върна от Южна Корея и ми разказа за това ново нещо, наречено интернет”, разказва тя. “Веднага регистрирах Corcoran.com, публикувах тези обяви и имах две продажби същата седмица. Следващият ми ход: Регистрирах и имена на домейни на моите конкуренти.”, добавя тя.

"В The Corcoran Group бяхме страхотни в продажбата на недвижими имоти, но бяхме също толкова умели в забавлението. Имаме лъскачи на обувки във вторник и четвъртък и маникюристи в петък. Имахме февруарското Sweetheart Party, където всички идваха с костюми, имахме скандални летни пикници и всеки от моите мениджъри трябваше да похарчи 5% от оперативния си бюджет за забавление", разкрива тайните си за успех Барбара.

Лори Грейнър

Лори е от големите акули. Има 1,8 милиона последователи в Twitter, 970 хиляди последователи в инстаграм и 1,8 милиона в TikTok

Водеща на предаването на живо в Instagram „Bed Talks with Lori“ и автор на книгата „Invent It, Sell It, Bank It! Превърнете своята идея за милиони долари в реалност“. Лори има приблизителна нетна стойност от 150 милиона долара.