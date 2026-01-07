Европейските отбранителни акции поскъпват на фона на напрежението около Гренландия

Дания обяви мащабни разходи за отбрана

Акциите на европейските компании от отбранителния сектор отбелязаха ръст, след като Дания обяви значителни разходи за превъоръжаване на Гренландия. Това се случва на фона на нарастващо геополитическо напрежение, породено от изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно възможна анексия на автономната датска територия, съобщава CNBC.

Смесена търговия на европейските пазари

Европейските фондови пазари се движиха без ясна посока. Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 остана почти без промяна в ранната търговия, като отделните сектори и национални борси показаха разнопосочни движения.

Основните индекси се представиха както следва:

DAX (Германия): +0,61%

FTSE 100 (Великобритания): -0,59%

CAC 40 (Франция): -0,02%

FTSE MIB (Италия): -0,17%

IBEX 35 (Испания): -0,11%

Ръст в отбранителния сектор

Индексът Stoxx Europe Aerospace and Defense се повиши с около 0,3%, като се насочва към четвърти пореден ден на печалби. Инвеститорският интерес към сектора се засили след изявленията на датските власти за увеличаване на разходите за сигурност в Арктика.

САЩ, Гренландия и реакцията на Европа

Фокусът на световните пазари се измести към Гренландия, след като Белият дом потвърди, че администрацията на Тръмп разглежда „редица варианти“ за придобиване на острова, включително и използване на американските военни сили. Президентът аргументира позицията си с необходимостта от засилване на националната сигурност на САЩ и посочи засиленото присъствие на Русия и Китай в Арктика.

Изявленията предизвикаха остра реакция в Европа. Европейски лидери подчертаха в съвместна позиция, че „Гренландия принадлежи на своя народ“ и че само Дания и Гренландия имат право да решават бъдещето на територията.

Дания обяви мащабни разходи за отбрана

В отговор на нарастващото напрежение датският министър на отбраната и вицепремиер Троелс Лунд Поулсен съобщи, че Дания ще инвестира 88 милиарда датски крони (около 13,8 млрд. долара) за укрепване на отбранителните способности на Гренландия.

„Надявам се Съединените щати да признаят сериозността на ситуацията и да бъдат готови за сътрудничество в името на общата ни сигурност в Арктика“, заяви Поулсен, подчертавайки желанието на Дания да запази съюзническите си отношения със САЩ при условия на взаимно уважение.

Движения при отделни компании

Сред отделните акции в Европа:

InPost се срина с 5,8%, след като ден по-рано бе поскъпнала с 28% заради индикации за възможно придобиване.

Bayer поскъпна с 1,1%, след като компанията заведе дела срещу Pfizer, BioNTech и Moderna, обвинявайки ги в неправомерно използване на нейна mRNA технология при ваксините срещу Covid-19.

От Moderna заявиха, че ще се защитават срещу обвиненията, докато Pfizer и BioNTech не коментираха незабавно.

По-късно през деня бяха публикувани данни за инфлацията в еврозоната за декември. Икономисти, анкетирани от Reuters, очакват инфлацията да бъде около 2%, в съответствие с целта на Европейската централна банка.

