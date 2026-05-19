Европейските акции поскъпват - какви са причините?

Европейските борси започнаха днешните си сесии с повишения, докато инвеститорите оценяват развитието на ситуацията в Близкия изток и сигналите за възможна деескалация на конфликта между САЩ, Израел и Иран, цитира БТА.

Към около 11:00 часа паневропейският индекс STOXX 600 се повиши с приблизително 0,5%. На германския пазар индексът DAX нарасна с 0,55% до 24 441 пункта, като се отдалечи още повече от нивото от 24 000 пункта. Индексът MDAX на средните компании също се повиши с малко над 0,5% до 31 593 пункта, а EuroStoxx 50 добави 0,3%.

Анализатори отбелязват, че отлагането на потенциален американски удар срещу Иран е било прието положително от инвеститорите, след като в предходната сесия високите цени на петрола оказаха натиск върху пазарите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в публикация в „Трут Соушъл“ (Truth Social), че е разпоредил отлагане на планирана атака след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

По думите му „ще бъде постигнато споразумение“, което ще е приемливо за САЩ и за държавите от Близкия изток и извън региона, като то ще гарантира, че Иран няма да притежава ядрени оръжия. В същото време Тръмп предупреди, че американските военни остават в готовност за „пълномащабна атака“, ако не бъде постигнато споразумение.

На този фон цените на петрола се понижиха в азиатската търговия. Фючърсите на сорта Брент с доставка през юли спаднаха с 2,04% до 109,81 долара за барел, а американският лек суров петрол с доставка през юни поевтиня с 1,12% до 107,44 долара за барел.

Вниманието на пазарите остава насочено и към визитата на руския президент Владимир Путин в Пекин, където той провежда двудневна среща с китайския президент Си Цзинпин. Срещата се случва само дни след посещението на Тръмп в Китай и представлява втората среща между двамата лидери в рамките на последната година.

Междувременно данни показаха, че безработицата във Великобритания е нараснала до 5% за тримесечието до март спрямо 4,9% през февруари, докато анализатори очакваха тя да остане без промяна. Според старшия икономист в „Индийд“ (Indeed) Джак Кенеди, напрежението около конфликта с Иран вероятно ще се отрази негативно на икономическия растеж на Великобритания и ще ограничи търсенето на работна ръка, като допълнителна несигурност носи и вътрешнополитическата ситуация.