5 зеленчука, които можете да отглеждате в саксия на балкона

Как да си направите мини градина у дома

Освен че спестява място, този метод позволява по-добър контрол върху почвата, влагата и условията за растенията. А бонусът е, че дори начинаещи могат да постигнат отлични резултати. Едно от най-големите предимства на контейнерното градинарство е, че не зависите от качеството на почвата в двора. Вместо тежка глина или беден пясък можете сами да изберете подходяща почвена смес, богата на хранителни вещества. Саксиите също се затоплят по-бързо през пролетта, което помага на растенията да стартират по-рано растежа си.

Повечето зеленчуци имат нужда от минимум 6–8 часа пряка слънчева светлина дневно. Затова терасите и балконите с южно или западно изложение обикновено дават най-добри резултати. Без достатъчно светлина растенията растат слаби, издължени и дават по-малко плодове. Растенията в саксии изсъхват много по-бързо от тези в градината, особено през лятото. При горещо време може да се наложи поливане дори два пъти дневно. В същото време прекаленото задържане на вода е опасно, защото води до загниване на корените. Затова специалистите препоръчват саксии с добър дренаж и отвори на дъното.

Кои зеленчуци се чувстват най-добре в контейнери

Чушка е сред най-подходящите растения за саксии. Както лютите, така и сладките сортове се развиват отлично при топло време и постоянна влага. Особено добре се чувстват в самополиващи се съдове, пише "Марица".

Краставици: Новите компактни сортове Краставица са създадени специално за балкони и малки пространства. Малка решетка помага на растенията да растат нагоре, вместо да се разпростират настрани, а това пази плодовете от болести и загниване.

Марулята е идеална за начинаещи, защото има плитки корени и расте бързо. Тя предпочита по-хладно време и се развива най-добре през пролетта и есента.

Билки: Ако тепърва започвате, билките са найлесният вариант. Босилек, мента, риган, мащерка и салвия могат да виреят дори в малки саксии. Освен това пресните билки са значително по-ароматни от купените в магазина.

Патладжан също може успешно да се отглежда в големи контейнери. Той обича топлината и постоянната влага, а компактните сортове са идеални за тераси. Доматите, чушките и патладжаните имат нужда от по-дълбоки съдове с поне 15–20 литра почва. Помалките растения като марулята и билките могат спокойно да растат и в плитки контейнери. Колкото по-малка е саксията обаче, толкова по-бързо изсъхва почвата. Тъмните контейнери задържат повече топлина и изсушават почвата по-бързо.

Дори няколко саксии могат да превърнат балкона в истинска миниградина. А най-хубавото е, че вкусът на собствено отгледаните зеленчуци почти винаги е по-добър от този на купените от магазина.