Финанси Европейски институции договориха нови правила за плащанията с цел борба с измамите

Европейски институции договориха нови правила за плащанията с цел борба с измамите

Финанси

bTV Бизнес екип

Ето какви са те

Потребителите в Европейския съюз в бъдеще ще бъдат по-добре защитени от измами и скрити такси при извършване на плащания съгласно новите правила, договорени днес.

Преговарящите от Европейския парламент и страните от ЕС се споразумяха да актуализират и допълнят съществуващото законодателство. Двете страни все още трябва да одобрят официално споразумението, преди правилата да влязат в сила.

Съгласно новите мерки всички такси ще трябва да бъдат посочени по прозрачен начин, преди да бъде извършено плащане с карта или теглене на пари в брой. Това включва разходите за обменен курс или таксите за банкомати.

С цел борба с измамите доставчиците на платежни услуги, например банки, ще трябва да проверяват дали името и номерът на сметката на получателя съвпадат, преди да бъде изпълнен преводът, както вече се изисква при незабавните платежни преводи в евро, съобщама БТА.

Ако доставчиците не успеят да предотвратят измамата, те могат да бъдат държани отговорни за загубите на клиентите.

Новите правила имат за цел също да се борят със случаите, в които измамници се представят за служители на банка или друг доставчик на платежни услуги и подмамват клиентите да извършат плащания. В такива случаи доставчиците на платежни услуги ще трябва да възстановят пълната сума, ако клиентът съобщи за измамата на полицията.

Освен това онлайн платформите ще носят отговорност пред банките, които са компенсирали измамени клиенти, ако са били информирани за измамно съдържание и не са го премахнали.

За да се подобри достъпността на пари в брой, търговците на дребно ще могат да позволяват теглене на пари в брой до 150 евро, без клиентите да трябва да правят покупка.

