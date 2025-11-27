Курсът на долара за 27 ноември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,68941 лева.

Еврото отстъпи 0,04 на сто до 1,1590 долара за едно евро.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1577 долара за едно евро.

