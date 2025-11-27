BGN → EUR
БГ Бизнес Курсът на долара за 27 ноември 2025 г.

Курсът на долара за 27 ноември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,68941 лева

Еврото отстъпи 0,04 на сто до 1,1590 долара за едно евро. 

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1577 долара за едно евро

