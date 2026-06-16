Дянков: Общият дефицит за 2025 година е около 5,5% от БВП

Общият дефицит за 2025 г е около 5,5% от БВП. Това заяви пред БНТ председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков.

„Консервативно изчислено, дефицитът ще достигне между 2,2 млрд. евро и 3,4 млрд. евро, което означава общ дефицит от около 5,5 – 6% от БВП за 2025 г.", каза Дянков. Той заяви и че с процедурата за свръхдефицит е даден толеранс на новото правителство.

„На това правителство внезапно му беше даден огромен толеранс – то може да каже: „Предишните направиха това и затова трябва да съкращаваме дефицита с по половин процентен пункт годишно. Големият въпрос обаче е дали има реформатори. Аз твърдя, че няма. Екипът там е съставен от бивши министри и заместник-министри, които са отговорни именно за тези бюджети", обясни той. Дянков даде и предложения за намаляване на бюджетния дефицит.

"ББР трябва да бъде ликвидирана като дружество – тя носи единствено корупция. Към момента Българската банка за развитие разполага с капитал от 2,27 млрд. евро. Този капитал веднага се връща държавния бюджет. Необходимо е и изравняване на условията между държавната администрация и частния сектор – държавните служители да плащат своите осигуровки. Ако тази мярка бъде въведена от средата на годината, ще бъдат спестени около 620 млн. евро. Всички пенсионери трябва да напуснат държавната администрация. Това трябва да стане доброволно, като бъдат премахнати 20-те заплати при напускане. Само с тази мярка спестяванията ще достигнат около 2,3 млрд. лева и България ще излезе от процедурата по свръхдефицит", каза още Дянков, цитиран от БГНЕС.

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