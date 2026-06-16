Рекорден брой централни банки се готвят да увеличат златните си резерви

Според проучване, най-активни купувачи през следващата година ще бъдат централните банки от развиващите се пазари и икономики

Рекорден брой централни банки планират да увеличат златните си резерви, което показва, че един от основните фактори зад историческото поскъпване на благородния метал остава в сила въпреки отстъплението на цените от достигнатите рекордни върхове през тази година, предава БНР.

Според проучване на Световния златен съвет (WGC) и YouGov сред 74 централни банки, 45% от тях възнамеряват да купуват златни кюлчета през следващите месеци. Това е най-високият дял от началото на изследването през 2018 г. насам. Само една от анкетираните институции е посочила, че планира да намали своите златни резерви, се посочва в доклад на WGC, цитиран от Блумбърг.

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Цената на златото се е повишила повече от два пъти през последните три години, като основен двигател на този ръст са засилените покупки от централните банки. Част от натрупаните печалби обаче бяха изтрити през настоящата година, след като конфликтът в Близкия изток доведе до по-високи енергийни разходи и засили очакванията, че лихвените проценти ще останат високи за по-дълъг период. Това намали привлекателността на неликвидните златни активи. В същото време спекулативните инвеститори се отдръпнаха от пазара, което доведе до спад на цените до най-ниските им нива от ноември 2025 г.

Според Шаокай Фан, глобален ръководител за централните банки към WGC, понижението в цената създава добра възможност за нови покупки. Той отбелязва, че през 2025 г. редица централни банки са предпочели да изчакат, тъй като са смятали цените за твърде високи, но настоящата корекция може да ги насърчи да се върнат на пазара. Данните показват още, че темпът на изкупуване на злато от централните банки се е ускорил през първото тримесечие на годината, въпреки че Турция, Русия и Азербайджан са започнали да намаляват част от своите запаси.

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Проучването сочи, че най-активни купувачи през следващата година вероятно ще бъдат централните банки от развиващите се пазари и икономики. Около 53% от тях очакват златните им резерви да нараснат, докато сред централните банки от развитите държави този дял е едва 18%. Значителна част от покупките се осъществяват чрез вътрешни програми за натрупване, при които държавите изкупуват злато от собствените си миннодобивни компании срещу местна валута, вместо да използват валутните си резерви. Половината от планиращите покупки банки възнамеряват да действат именно по този начин, а 38% са готови да продадат други резервни активи, за да финансират придобиванията.

Английската централна банка в Лондон продължава да бъде най-предпочитаното място за съхранение на злато от централните банки, като 57% от анкетираните използват нейните услуги. В същото време се наблюдава тенденция към по-голяма диверсификация. Девет процента от банките съобщават, че през последната година са увеличили количеството злато, съхранявано в собствените им държави, а 10% са разпределили резервите си между различни локации. За сравнение, в предходното проучване тези дялове са били съответно 5% и 2%. Според Шаокай Фан политическият риск все по-често влияе върху решенията на централните банки и може да създаде възможности за алтернативни центрове като Сингапур и Хонконг, които се стремят да разширят ролята си на хъбове за съхранение на злато.