Дигиталното евро: Европейската платежна система на прага на иновациите

Дигиталното евро може да се превърне в ключов фактор за иновации в европейската платежна система и за насърчаване на финансовото приобщаване, сочи публикуваният днес доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ) относно първия етап на инициативата „Платформа за иновации с дигиталното евро“, пише БТА.

Проектът, стартирал през октомври 2024 г., събира близо 70 участници от пазара – включително търговци, финтех компании, стартъпи, академични институции и банки – за да тестват реални приложения на дигиталната валута.

Визионери и пионери: две страни на иновацията

Снимка: iStock

Участниците са разделени в два основни потока: „визионери“, които представят идеи за дългосрочното използване и потенциал на дигиталното евро. И „пионери“, фокусирани върху технически експерименти и реални казуси при боравенето с дигиталната валута.

И двете групи подчертават значението на хармонизирани стандарти, споделена инфраструктура и тясно сътрудничество между пазара и институциите за осигуряване на мащабируемост, надеждност и практическо приложение на дигиталното евро в еврозоната.

Иновативни решения с дигиталното евро

Сред най-обещаващите концепции, представени в доклада, са:

Условни плащания – транзакции, които се изпълняват автоматично при изпълнение на предварително зададени условия. Пример са плащания при доставка на стока или автоматично възстановяване на суми при забавяне на услуга. Тези решения могат да увеличат доверието, автоматизацията и потребителската защита в електронната търговия, транспорта и застраховането.

Електронни разписки (e-receipts) – криптирани разписки, достъпни само за търговеца и купувача, които улесняват връщането на стоки, гаранциите и отчетността на разходи. Освен това, този подход намалява нуждата от милиарди хартиени касови бележки годишно, имащи екологичен ефект.

Достъпност и финансово образование – чрез специализирани дигитални портфейли за деца и ученици, както и интерфейси с гласово управление и улеснено ориентиране за потребители с различни нужди.

Работната група на пионерите успешно тества условните плащания в симулирана среда с дигитално евро, както при потребителски покупки, така и при B2B транзакции.

Пазарен интерес и следващи стъпки

Снимка: iStock

Инициативата отбелязва високо ниво на интерес от страна на пазара. ЕЦБ обяви планове за втора фаза на експерименти и сътрудничество с частния сектор, която ще започне през първата половина на 2026 г.

Докладът подчертава, че концепциите все още са в експериментален етап, но поставят основата за бъдещото развитие на проекта. Евросистемата ще продължи активния диалог с всички заинтересовани страни, за да гарантира, че дизайнът на дигиталното евро ще отговаря на нуждите на реалната икономика и потребителите в еврозоната.

