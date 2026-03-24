Защо цената на златото пада?

От началото на войната в Близкия изток цената на златото е намаляла с около 25%

В разгара на конфликта в Близкия изток цената на златото отбелязва спад, въпреки че традиционно се възприема като най-сигурния актив и основен резерв на централните банки. От началото на ескалацията цената се е понижила с около 25%, което поражда въпроси сред инвеститорите.

Обяснението се крие не толкова в самия конфликт, а в неговото отражение върху ключови глобални ресурси и нуждата от ликвидност.

През Ормузкия проток преминават:

около 20% от световното потребление на петрол

от световното потребление на петрол около 25% от глобалната търговия с втечнен газ

от глобалната търговия с втечнен газ около 10% от световната търговия с торове

При някои категории зависимостта е още по-висока:

около 30% от азотните торове

от азотните торове около 20% от амоняка

Това прави региона критичен за глобалната икономика. Съответно, икономиките в Персийския залив са силно зависими от тези ресурси.

Катар:

Петрол + LNG: 55% от БВП

Торове: 10%

Общо зависимост: 65%

Саудитска Арабия:

Петрол: 45% от БВП

Торове: 10%

Общо: 55%

Обединени арабски емирства:

Петрол и газ: 35%

Торове / химия: 5%

Туризъм: 10%

Търговия и логистика: 20%

При риск от сериозно свиване на тези приходи държавите са изправени пред необходимостта да поддържат разходите си и функционирането на икономиките. В такива ситуации те се обръщат към най-ликвидните си активи.

„Ако една икономика загуби 50–60–70% от приходите си, но трябва да продължи да функционира, тя започва да използва своите резерви. А най-ликвидният и най-търсеният актив в такива моменти е инвестиционното злато. Именно затова държавите го държат – за кризисни периоди“, коментира Макс Баклаян от Tavex.

По думите му, същата логика важи и на индивидуално ниво – когато доходите намалеят, хората използват спестяванията си.

В същото време на българския пазар се наблюдава противоположно поведение. Търсенето на инвестиционно злато остава силно, като клиентите не продават, а увеличават позициите си, използвайки по-ниските ценови нива.

„Инвестиционното злато е застраховка срещу геополитически и макроикономически катаклизми. Настоящият спад е временен, а дългосрочният потенциал остава. Прогнозата ми продължава да е за цена от над 10 000 долара за унция“, допълва Баклаян.

