Цената на биткойна падна под 90 хил. долара за първи път от седем месеца

По време на следобедната търговия в Азия биткойнът отстъпи с още 2 процента

Цената на биткойна се понижи под 90 000 долара за пръв път от седем месеца, което според Ройтерс е поредният сигнал за отслабващ апетит към риск на финансовите пазари. Криптовалутата, която традиционно реагира рязко на промени в настроенията на инвеститорите, изтри ръста си от началото на годината и вече се намира приблизително 30 процента под своя връх от над 126 000 долара, достигнат през октомври, предава БТА.

Снимка: iStock

По време на следобедната търговия в Азия биткойнът отстъпи с още 2 процента до ниво от 89 953 долара, след като през миналата седмица проби ключовата зона на подкрепа около 98 000 долара. Според пазарни наблюдатели комбинацията от съмнения относно бъдещите понижения на лихвите в САЩ и нестабилността на по-широките пазари след продължителното рали оказва натиск върху криптовалутата и засилва низходящата тенденция.

„Каскадното разпродаване се засилва от излизането на листвани компании и институции от позициите, които натрупаха по време на ралито. Това увеличава риска от заразяване на целия пазар“, коментира Джошуа Чу, съпредседател на Асоциацията „Хонконг Уеб 3“ (Hong Kong Web3). Той отбелязва, че при по-дълбока макроикономическа несигурност доверието може да бъде подкопано „изключително бързо“.

Отрицателните настроения засегнаха и компаниите, свързани с криптосектора. Акциите на „МайкроСтратъджи“ (MicroStrategy), миньорите „Райът Платформс“ (Riot Platforms) и „Мара Холдингс“ (Mara Holdings), както и на борсата „Койнбейс“ (Coinbase), отчетоха спадове.

Втората по големина криптовалута – етерът – също се намира под продължителен натиск. Той е загубил близо 40 процента спрямо своя пик над 4955 долара през август и във вторник се търгува с 1 процент по-ниско при около 2997 долара. Анализатори припомнят, че началният спад в цената на биткойна по-рано през годината предхождаше по-обширна разпродажба, която засегна и акциите през април след обявяването на новите мита в САЩ. „Като цяло настроенията към криптовалутите остават доста потиснати след изчистването на ливъриджа през октомври“, посочва Матю Диб, главен инвестиционен директор в „Астронаут Кепитъл“ (Astronaut Capital). По думите му следващото важно ниво на подкрепа за биткойна е около 75 000 долара, което може да бъде достигнато, ако високата волатилност се запази.

