BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1707 BGN
Петрол
59.39 $/барел
Bitcoin
$92,695.4
Последвайте ни
1 USD
1.1707 BGN
Петрол
59.39 $/барел
Bitcoin
$92,695.4
Финанси Акциите на Tesla паднаха с 3%

Акциите на Tesla паднаха с 3%

bTV Бизнес екип

Ето защо

Акциите на Tesla паднаха с около 3%, след като Nvidia обяви нови отворени модели за изкуствен интелект (AI) за автономно шофиране.

Nvidia представи на 5 януари серията AI модели „Alpamayo“ с цел да използва модели за действие на езика на зрението, базирани на разсъждения, за да позволи „човешко мислене“ при вземането на решения от автономни превозни средства. Изпълнителният директор Дженсън Хуанг посочи, че въпреки че Waymo и Tesla разполагат със силни вътрешни системи за автономно шофиране, Nvidia „го прави за всички останали“, предаде БГНЕС.

„Той не само приема информация от сензорите и активира волана, спирачките и ускорението, но и разсъждава върху действието, което ще предприеме“, заяви Хуанг.

Над тази сума за обмяна в евро се изисква предварителна заявка

Той каза, че първият лек автомобил с Alpamayo, изграден върху платформата за напълно автономни превозни средства NVIDIA DRIVE, скоро ще бъде пуснат на пазара в новия Mercedes-Benz CLA. Шофирането, определяно от изкуствен интелект, ще бъде въведено в САЩ през тази година.

„Нашата визия е, че един ден всеки автомобил, всеки камион ще бъде автономен и ние работим за постигането на това бъдеще“, добави той.

Въпреки растящите цени на имотите, кв. м. у нас е сред най-евтините на Балканите

Nvidia дава възможност на всеки производител да внедри конкурентна технология за автономни превозни средства, като прави моделите отворен код, което може да застраши доминиращото положение на Tesla в тази област.

Компаниите, които използват Nvidia, като Lucid, Mercedes-Benz и BYD, може да са в състояние да предложат функции за шофиране, подобни на тези на Tesla, благодарение на тази стъпка. Акциите на Nvidia се повишиха с 1,3%.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата