3 причини богатите американци да не успеят да поддържат силата на икономиката

Проучване, цитирано от CNN, показва, че само най-богатите 20% от американците поддържат икономиката на страната, но ще успеят ли да задържат икономиката силна?
Богатите американци може би няма да успеят да поддържат икономиката в период на забавяне. Много икономически коментатори напоследък сочат високодоходните домакинства като опора на устойчивото потребление, тъй като техните стабилни разходи помагат за поддържането на икономическия растеж.
Но има няколко причини това да не е така, посочват анализатори от BCA Research, цитирано от Business Insider,, особено когато се вземат предвид други признаци на слабост в икономиката.
Ето кои са причините, поради които BCA не разчита на най-заможните американци да поддържат икономиката на САЩ.
Данните от изследването на Федералния резерв за финансовото състояние на домакинствата показват, че най-горните 10 % по доходи генерират около половината от общия доход в САЩ, но това не се превръща директно в разходи, сочи анализът на BCA. Най-горните 20 % по доходи са отговаряли за приблизително 37 %–39 % от всички разходи през последните четири десетилетия, изчислява BCA на базата на данни на Департамента по труда.
„Голям скок е да се премине от това най-горната квинтила да харчи близо два пъти повече от дела си в доходите до хипотезата, че най-горният децил потребява пет пъти своя дял от доходите“, пишат стратезите.
По-малкият дял на разходите на богатите домакинства изглежда частично се дължи на факта, че те спестяват по-агресивно. Данните на Департамента по труда показват, че през 2023 г. най-горните 10 % по доходи са спестявали пропорционално по-голям дял от своите доходи. Междувременно долните 40 % са имали отрицателен спестовен процент.
Много високодоходни домакинства, чието богатство е разпределено в акции и други активи, плащат данъци върху реализираните печалби. Според BCA това е още една причина техният дял от общите разходи да е по-малък, отколкото се предполага.
„Връзката между поскъпващите акции и разходите на домакинствата с високи доходи е интуитивно привлекателна, но тя се оспорва от данните на IRS за данъците върху капиталовите печалби“, посочват стратезите.
Повечето прогнози на Уолстрийт не очакват икономиката да изпадне в рецесия тази година, но пукнатини вече се появяват в ключови области. САЩ добавиха 22 000 работни места през август – далеч под очакванията на икономистите. Ръстът на заетостта за последните два месеца също бе ревизиран надолу, а нивото на безработица се повиши.
Въпреки това потребителските разходи останаха относително стабилни, като личните потребителски разходи се ускориха леко до 0,6 % през август, сочат данни на Министерството на търговията.
