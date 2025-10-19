20 трилиона долара ще сменят собственика си до 2050 г.

Защо наследниците избират нови финансови партньор

През следващите 25 години светът ще стане свидетел на най-големия трансфер на богатство в историята. Според анализ на Cerulli Associates, над 120 трилиона долара ще преминат от едно поколение към следващото – основно от бейби бумърите към техните деца и внуци, пише CNBC.

Наследниците рядко запазват старите съветници

Снимка: iStock

Въпреки мащабите на това прехвърляне, едва 27% от бъдещите наследници – предимно вдовици и деца – възнамеряват да запазят финансовия съветник на своя благодетел. При хората, които вече са получили наследство, този дял пада дори до 20%, показват данните на Cerulli.

Основната причина не е недоволство от услугите, а по-скоро промяна във взаимоотношенията и навиците. Половината от анкетираните наследници заявяват, че вече имат собствен доверен съветник, с когото работят от години. Около 28% посочват, че нямат никаква връзка с човека, който е консултирал техния благодетел, а 10% смятат, че старият съветник не разбира техните конкретни нужди. Само 14% казват, че изобщо не искат да работят с финансов консултант.

„Ако родителите починат на 70 или 80 години, техните наследници вече са на възраст между 40 и 60“, обяснява Джон Маккена, анализатор в Cerulli. „Те често имат изградени собствени отношения с финансови институции и просто добавят наследените активи към съществуващите си сметки, вместо да започват наново с чужд съветник.“

Кой ще наследи най-много

Снимка: iStock

През следващите две десетилетия бейби бумърите ще бъдат основният източник на това богатство. Те ще прехвърлят активи на обща стойност над 79 трилиона долара. Най-голямата част от тези пари ще отидат при Поколение X и милениалите, които заедно ще наследят близо 85 трилиона долара.

Около 15 трилиона долара ще достигнат до Поколение Z и по-младите, а приблизително 18 трилиона ще бъдат насочени към филантропски каузи и благотворителност.

Несигурност и липса на комуникация

Интересното е, че самите хора, които ще предават богатството си, не са сигурни какво ще се случи след това. Макар повечето да са доволни от своите съветници, едва една четвърт от тях искат наследниците им да продължат да работят с тях. Повече от половината казват, че не знаят дали това ще се случи или че решението трябва да бъде оставено на техните деца. Малка част – около 7% – изразяват ясно нежелание наследниците да използват техния консултант, най-често защото две­те страни не се познават лично.

Трудните разговори за наследството

Снимка: iStock

По думите на Скот Смит, старши директор „Консултантски отношения“ в Cerulli, основният проблем е липсата на откритост между поколенията. Много клиенти просто не обсъждат темата за наследството с децата си.

Дори сред инвеститори с над 5 милиона долара в активи, 20% признават, че възнамеряват наследниците им да научат за богатството едва след смъртта им. Реалният процент вероятно е по-висок, тъй като една трета от наследниците твърдят, че са получили информация за активите едва след смъртта на родителя или благодетеля.

Предизвикателство за финансовите съветници

Тази липса на комуникация поставя финансовите съветници в трудна позиция. Те рядко имат възможност да се срещнат и опознаят наследниците на своите клиенти, преди да настъпи моментът на наследяване.

Според Смит, именно съветниците трябва да насърчават тези разговори, за да се изгради доверие между поколенията.

„Важно е оцелелият да бъде включен рано, за да е подготвен и да не се паникьосва, когато настъпи промяната,“ казва той. „Не става дума само за запазване на активите, а за улесняване на прехода и запазване на спокойствието в семейството.“

И така, големият трансфер на богатство не е просто въпрос на числа. Той е тест за това колко добре поколенията общуват помежду си и доколко финансовата индустрия може да помогне този преход да бъде плавен, устойчив и справедлив.

