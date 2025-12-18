Въвеждат продуктова такса за пуснатите на пазара текстилни продукти и обувки

Какво гласят новите правила на ЕС

Предстои въвеждането на продуктова такса, дължима за пуснатите на пазара текстилни продукти и обувки. Тя ще бъде изчислявана на база теглото на продуктите. Нейният размер ще бъде определен с Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци след извършен анализ.

Това съобщиха за БТА от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в отговори на въпроси за намаляването на текстилните отпадъци. Новите правила за текстилните отпадъци, които Европарламентът одобри през септември, целят изграждането на по-устойчива и кръгова икономика. Според тях производителите, които предлагат текстилни изделия в ЕС, ще трябва да покриват разходите за тяхното събиране, сортиране и рециклиране чрез нови схеми за отговорност на производителите (РОП), които ще бъдат създадени от всяка държава членка в рамките на 30 месеца от влизането в сила на директивата.

От 1 януари 2025 г. влезе в сила задължението на всички държави членки на ЕС да осигурят разделно събиране на текстилните отпадъци. За България нормативното задължение е предвидено в изготвения от МОСВ Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, който е внесен в Народното събрание.

Разделното събиране на текстилни отпадъци в България все още не е въведено като напълно задължителна национална система, но вече се прилага на практика в много общини чрез доброволни схеми, пилотни проекти, както припомнят от Министерството.

На въпрос за мониторинга и контрола върху разделното събиране на текстилните отпадъци в България, както и кой ще контролира ефективността и финансовата отчетност на схемата за разширена отговорност на производителите от МОСВ посочиха, че контролът ще се осъществява, както и до момента се осъществява за останалите потоци масово разпространени отпадъци.

Новите разпоредби ще се прилагат за всички производители, включително тези, които използват инструменти за електронна търговия, независимо дали са установени в държава членка на ЕС, или извън Съюза. В отговор на въпрос как ще се осъществява контролът от МОСВ посочват, че „всяко лице, което пуска на пазара обувки и текстил, включително лице, което пуска на пазара на Република България чрез средствата за комуникация от разстояние, ще бъде длъжно да поиска да бъде вписано в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 12 от Закона за управление на отпадъците, като заяви подлежащите на вписване данни чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)“.

