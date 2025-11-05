Немските железници започват да използват релси от „зелена“ стомана

Какво представлява "зелената стомана"?

Deutsche Bahn ще интегрира за първи път в своята железопътна мрежа стомана, произведена по климатично щадящ метод. В рамките на пилотен проект компанията сключи договор с Saarstahl за около 1 000 тона релси от „зелена“ стомана. Първата доставка ще включва релси, предназначени за Северен Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфалц и Саарланд, според съвместно изявление на двете компании.

Снимка: Getty Images / iStock

Сключването на сделката между DB InfraGO и Saarstahl бе обявено малко преди утрешния „стоманен връх“ в канцлерството, където федералното правителство ще обсъди бъдещи решения за сектора, засегнат от криза, предава Тagesschau.

До 70% по-малко емисии

„Зелената“ стомана на Saarstahl Rail се произвежда във френския завод Saarstahl Ascoval. Там не се използват традиционни доменни пещи с руда и въглища. Вместо това се прилага специална технология, при която от стари релси и скрап се получава нова стомана чрез електродъгови пещи.

Според компанията този процес отделя до 70% по-малко парникови газове в сравнение с традиционното доменно производство. Детайли за цената на доставката за Deutsche Bahn не се съобщават.

Чрез това сътрудничество двете компании изпращат силен сигнал за устойчиви вериги за доставки в железопътната индустрия. Засега обаче проектът е пилотен: 1 000-те тона стомана ще позволят изграждането на около 22 километра релси. За сравнение, през 2024 г. Германия е произвела около 37,2 милиона тона сурова стомана, а железопътната мрежа на страната обхваща приблизително 39 200 километра.

Снимка: Getty Images / iStock

„С Saarstahl Rail демонстрираме, че климатично щадящото строителство и вътрешното създаване на стойност могат да вървят ръка за ръка“, каза Филип Нагл, председател на управителния съвет на DB InfraGO AG. Джонатан Вебер, член на управата на Saarstahl Rail, определи инициативата като силен сигнал за устойчиво строителство. През януари компанията подписа и договор с френската железопътна компания SNCF за доставка на релси с намалени CO₂ емисии.

„ Зелената“ стомана е по-скъпа

Намаляването на CO₂ в енергоемката стоманодобивна индустрия се смята за ключов елемент за постигане на климатичните цели и беше сред приоритетите на бившия министър на икономиката Роберт Хабек. Производството на „зелена“ стомана обаче е по-скъпо от традиционното.

През юни ArcelorMittal отказа подкрепяните с държавни субсидии планове за преминаване на заводите си за плоска стомана в Бремен и Айзенхютенщат към климатично неутрално производство, като посочи липса на икономическа ефективност и ограничени доставки на водород. Решението предизвика дебат за бъдещето и конкурентоспособността на стоманодобивната индустрия в Германия, която страда от кризата в основните си клиентски сектори, особено автомобилната индустрия, както и от високите цени на енергията, евтиния внос, основно от Китай, и високите мита върху вноса на стомана в САЩ.

