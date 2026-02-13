Това са най- използваните пароли от различните поколения

Как да създадете силна парола

Откакто имаме достъп до интернет, винаги сме се занимавали с пароли. И тъй като все повече части от живота ни стават зависими от мрежата, огромният брой пароли, които трябва да управляваме, може да бъде непосилно усилие. Лесно е да се разбере защо толкова много хора са малко невнимателни, използвайки една и съща парола за множество акаунти или използвайки прекалено прости, просто са лесни за запомняне пароли.

Но това представлява сериозен проблем със сигурността: Паролата, която е лесна за запомняне, е парола, която е лесна за отгатване. Това създава използваема повърхност за атака от киберпрестъпниците, за да откраднат вашите идентификационни данни, пари и дори вашата самоличност. Големите институции също не са имунизирани срещу това: скандалният обир на Лувъра, който се случи по-рано тази година, беше до голяма степен възможен поради лоши практики за сигурност, включително използването на Лувъра като парола за своята Wi-Fi мрежа от музея.

Колко сигурни (и неразгадаеми) са вашите пароли? Тази година компанията за виртуални частни мрежи (VPN) NordPass анализира планина от потребителски идентификационни данни, събрани от течове на данни и тъмната мрежа, за да докладва за най-популярните пароли по поколение. Ако сте били мързеливи по отношение на собствените си практики за дигитална сигурност, вашата парола може би е в списъка.

Защо силните пароли са важни?

Лесните за запомняне пароли са удобни, но потенциалните им недостатъци могат да бъдат опустошителни. Слаба и предвидима парола е лесна за разбиване. Хакерите могат да използват софтуер, който отгатва най-често срещаните пароли, а други свободно достъпни инструменти в тъмната мрежа (скрита част от интернет, известна с престъпна дейност) могат да претърсват профилите ви в социалните медии, за да търсят важни имена и дати, които е вероятно да се появят във вашата парола.

Дори ако паролата ви е дълга и силна, повторното използване на същата е лоша идея. Ако дадена компания претърпи нарушение на данните, което се случва по-често, отколкото може би осъзнавате, киберпрестъпниците няма да имат достъп само до един от вашите акаунти; те ще имат достъп до много.

„Ако дадена парола се използва често повторно или е лесна за отгатване, злонамерените лица могат по-лесно да получат достъп до имейл, банкови и социални медийни акаунти, което води до кражба на самоличност и финансови загуби“, казва Гари Оренщайн от Bitwarden, популярен мениджър на пароли.

Кои са 10-те най-често срещани пароли?

admin

password

123456

12345678

123456789

12345

Password

12345678910

Gmail.12345

Password1

Някои от най-често използваните пароли, като admin, password и числови поредици, са очевидни. Но можете да изберете няколко варианта на сложност, включително главни букви, число в края на думата и дори името на имейл услугата на потребителите. Но като цяло те не са добри.

Как се справиха по-младите поколения?

Не много по-добре. Може да се предположи, че технологично грамотните по-млади поколения също биха били по-съзнателни по отношение на сигурността. NordPass обаче твърди, че това не е така. По-младите хора, често наричани дигитални туземци, могат да бъдат също толкова невнимателни, колкото всеки друг, когато става въпрос за избор на прости, лесно хакнати пароли.

Кои са 10-те най-често срещани пароли за поколение Z?

Поколението Z е също толкова вероятно, колкото и по-старите поколения, да използва слаби, несигурни пароли. Шест от 10-те най-често срещани пароли за поколение Z са прости числови поредици, което прави това второто най-вероятно поколение, което използва числови низове.

12345

123456

12345678

123456789

password

1234567890

skibidi

1234567

pakistan123

assword

Най-честите пароли сред милениалите са като горепосочените, плюс лични имена като maria.

Как да разберете дали хакер има паролата ви?

Когато хакерите получат паролата ви, те няма да ви кажат за нея. Но някои продукти, които използвате, могат да ви предупредят. Ако използвате антивирусен софтуер (като Norton или McAfee) или мениджър на пароли, той ще ви предупреди за всички пароли, които е сравнял с тези, изтекли в тъмната мрежа, и ще ви посъветва да ги промените незабавно. Вашият уеб браузър или операционна система на смартфон може да направи същото.

Има и надеждни уебсайтове като HaveIBeenPwned.com, онлайн хранилище на имейл адреси и пароли, събрани от публично оповестени нарушения на данните. Ако въведете имейл адреса си, сайтът ще ви каже дали този имейл адрес се е появявал в нарушения на данните и ако е така, от кои сайтове.

Но никога не споделяйте паролата си на сайт, който я изисква.

