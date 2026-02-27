×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1814 BGN
Петрол
70.62 $/барел
Bitcoin
$67,806.4
Последвайте ни
1 USD
1.1814 BGN
Петрол
70.62 $/барел
Bitcoin
$67,806.4
БГ Бизнес Дума на деня: Вътрешен контрол

Дума на деня: Вътрешен контрол

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "вътрешен контрол"?

Вътрешният контрол представлява система от правила, процедури и механизми, които една организация въвежда, за да гарантира законосъобразност, ефективност и прозрачност в своята дейност. Той обхваща както финансовите процеси, така и оперативните дейности, управлението на риска и спазването на вътрешните политики. Основната му цел е да предотвратява грешки, злоупотреби и измами, както и да осигурява надеждна информация за вземане на управленски решения.

Ефективният вътрешен контрол включва ясно разпределение на отговорностите, принцип на двойния подпис, вътрешни проверки и редовен мониторинг на дейностите. Чрез него се създава среда на отчетност и дисциплина, в която всеки служител познава своите задължения и граници на правомощията си. Важен елемент е и вътрешният одит, който независимо оценява доколко системите за контрол функционират правилно и предлага мерки за подобрение.

Добре изградената система за вътрешен контрол повишава доверието на партньори, инвеститори и институции, тъй като показва стабилно управление и минимизиране на рисковете. Тя подпомага устойчивото развитие на организацията, като намалява вероятността от финансови загуби и репутационни щети. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата