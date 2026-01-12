Киберсигурността през 2026 г.: Как AI променя кибератаките и геополитиката?

Необходимостта от справяне с киберсигурността е по-належаща от всякога

2025 г. беше бурна по отношение на киберсигурността. От прекъсвания на работата на летища до подправяне на GPS сигнали по време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и атаки срещу сателити в космоса.

Европа беше сред най-силно засегнатите, като представляваше 22% от всички глобални атаки с ransomware, при които данни се крадат, криптират и след това се разменят за откуп. Разпределените атаки тип „отказ от услуга“ (DDoS) също се увеличиха, като само през първата половина на годината бяха регистрирани 3,2 милиона в Европа, Близкия изток и африканските страни.

Тези кибератаки също така имаха сериозни финансови последици, струвайки на страни като Франция, Германия, Италия и Испания общо 300 милиарда евро през последните пет години, според глобалната застрахователна група Howden .

Необходимостта от справяне с киберсигурността е по-належаща от всякога и очакваме това да бъде основен приоритет за правителствата през 2026 г. Euronews Next е съставил някои от основните доклади, прогнозиращи накъде ще се насочи киберсигурността тази година.

Какво да очакваме през 2026 г.?

Снимка: iStock

Ако 2025 г. е годината, в която киберсигурността се превръща в „геополитическа точка на превратности“, според Forrester, то 2026 г. ще бъде година, в която операциите на играчи като Русия, Китай, Иран и Северна Корея ще се разширят, пише глобалната компания за пазарни проучвания в своя доклад за прогнози за киберсигурност.

Компанията заявява, че политическата нестабилност и новите технологии ще принудят лидерите в областта на киберсигурността и риска да се адаптират тази година.

Загрижеността е потвърдена и от екипите по сигурност на Google Cloud, които са съставили годишната прогноза на компанията за киберсигурност за 2026 г. Те прогнозират, че Китай вероятно ще продължи да провежда киберкампании за засилване на политическото и икономическото си влияние.

Една област, която Google смята за особено уязвима за китайски атаки, е секторът на полупроводниците, поради конкуренцията от страна на конкуренти като тайванската TSMC и американските ограничения за износ.

Пощальон, инженер, чистач: Хакери се промъкват в офиса ви?

В доклада на Google се добавя, че се очаква кибероперациите на Русия в Украйна да продължат, но също така да „дадат приоритет на дългосрочните глобални стратегически цели“, като например засилване на информационните операции срещу Съединените щати и други западни държави.

Американската технологична компания смята, че Москва ще продължи да манипулира наративи, водещи до ключови избори, както се наблюдава в Полша , Германия и Молдова през 2025 г., докато се очаква Иран да засили кибероперациите си в Близкия изток чрез неавтентични новинарски уебсайтове, съобразени с интересите на Техеран.

Един от начините, по които се очаква Европейският съюз да противодейства на тези държавни участници през 2026 г., е чрез изграждането на собствена база данни за известни експлоатирани уязвимости: каталог на уязвимости в сигурността, които активно се използват от нападателите, посочва Forrester в своята прогноза.

Базата данни за уязвимости на ЕС вероятно ще подобри координацията и споделянето на разузнавателна информация през границите, добави компанията.

Изкуствен интелект

Снимка: bTV

Изкуственият интелект (ИИ) ще промени както начина, по който се извършват атаките, така и начина, по който се защитава от тях, през 2026 г., според Google и американската фирма за киберсигурност Fortinet, която публикува годишен доклад за глобалния ландшафт на заплахите .

И двете компании посочиха като ново предизвикателство за екипите по сигурност агентите с изкуствен интелект, които са проектирани да предприемат автономни действия в помощ на хората и не изискват човек да им казва какво да правят.

Google заяви, че нападателите все повече ще използват тези инструменти с изкуствен интелект за мащабиране на атаки, докато Fortinet заяви, че агентите с изкуствен интелект, разположени от злонамерени лица, ще могат да координират атаките без човешка намеса.

Google също така прогнозира, че изкуственият интелект ще бъде използван за нови техники за атака, като например „prompte injection“, което манипулира системите с изкуствен интелект, за да заобиколят вградените си протоколи за сигурност и да следват скрити команди.

Друга нова атака, за която екипите по сигурност на Google казват, че трябва да се внимава, е вишингът, представляващ клониране на глас с изкуствен интелект, което създава хиперреалистични имитации на хора. Един пример са гласовите клонинги на ръководители или ИТ персонал, с цел да се изисква лична или поверителна информация от служителите на компанията.

Хакерите ще продължат да използват изкуствен интелект, за да пишат реалистични фишинг имейли – измамни съобщения, които карат потребителите да кликнат върху връзка или да изтеглят прикачен файл, за да откраднат информацията им, пише Fortinet в годишния си доклад за прогнозите на CISO .

Въпреки това, компаниите, атакувани от агенти с изкуствен интелект, биха могли да използват технологията и като инструмент за обобщаване на атаки, декодиране на зловреден код и идентифициране на тактики, според Google.

Бойното поле се разширява в космоса

Глобалните системи за позициониране (GPS), които разчитат на сателити, за да определят местоположението на кораби, автомобили, самолети и смартфони, бяха основна цел през 2025 г., според доклада за прогнози на CISO на Fortinet .

Тази година повече кибератаки ще бъдат насочени към спътници, обикалящи в космоса, прогнозира Fortinet.

GPS работи, като сателитите непрекъснато излъчват радиосигнали, които съдържат точното им местоположение и час. Устройства на земята, като смартфони или автомобилни навигационни системи, приемат тези сигнали и изчисляват колко далеч е всеки сателит, за да определят собственото си местоположение.

Според Fortinet, злонамерените лица използват тези системи по два основни начина. Те или заглушават GPS сигналите, така че да не могат да бъдат приемани, или предават фалшиви сигнали в атака, наречена „спуфинг“.

Чрез изпращане на фалшиви GPS сигнали, нападателите могат „да влошат или деактивират боеприпаси, да пренасочат дронове и ракети, да накарат самолети да навлязат във вражеска територия и да не могат да кацнат“, според доклада на Fortinet.

Смущенията в GPS системите ще продължат през 2026 г., „тъй като кибервойната се превръща в стандартна практика“, прогнозира Fortinet, добавяйки, че рискът от смущения, свързани с GPS, е по-висок за авиокомпаниите, корабоплаването и производителите на отбранителна продукция.

За да се ограничат щетите от GPS смущенията, Fortinet заяви, че компаниите трябва да добавят повече слоеве на криптиране към сателитите, които използват.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN