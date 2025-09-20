1 USD
1.66652 BGN
Петрол
66 $/барел
Bitcoin
$115,945.0
Последвайте ни
1 USD
1.66652 BGN
Петрол
66 $/барел
Bitcoin
$115,945.0
Свят Кои са най-добрите европейски градове за престой между полети?

Кои са най-добрите европейски градове за престой между полети?

bTV Бизнес екип

Все повече авиокомпании насърчават пътниците да използват дългите престои за „мaлка вакпрестои анция“

Барселона, Амстердам и Париж са най-добрите градове за престой между полети в Европа, сочи ново проучване на компанията за съхранение на багаж Stasher.

Изследването анализира най-свързаните градове в света и оценява кои дестинации предлагат най-добри условия за кратки туристически визити по време на прекачване.

Все повече авиокомпании насърчават пътниците да използват дългите престои, за да опознават местните забележителности, пише Euronews. Така досадното чакане между полети се превръща във възможност за „мaлка ваканция“.

Топ 5 на финансовите измами, на които може да станете жертва

Как е изготвена класацията?

Stasher оценява градовете по пет критерия: гъстота на туристическите атракции, наличност на бързи заведения за хранене, безопасност, трафик и близост на летището до центъра. Изследването използва понятието „престой между полети“ в по-широк смисъл – време, което позволява на пътниците да излязат от летището, да разгледат града и да се върнат за следващия полет.

„Възходът на туризма при прекачвания представлява изцяло нова категория пътуване. Пътниците все по-често избират полети според градовете за престой, а не само по цена и часове. Европейските градове, които се възползват от тази тенденция, ще привлекат повече международни туристи“, коментира Джейкъб Уедърбърн-Дей, изпълнителен директор на Stasher.

Най-известната компания за шоколадови изделия ще инвестира 1 млрд. евро в ЕС

Защо Париж, Барселона и Амстердам са в топ 3?

С резултат 99,23 от 100, Барселона оглавява класацията. Градът предлага 245 атракции на всеки 10 кв. км и 227 международни връзки, а международният туризъм е нараснал с 4,8% през 2024 г.

Амстердам е втори с резултат 96,15, отличавайки се като най-безопасният град за престой и с най-близкото летище – само 15 минути с влак до центъра. Властите въвеждат редица мерки срещу свръхтуризма, включително по-високи туристически такси и ограничения в „Червените фенери“.

Френската столица е трета с резултат 90,12, водеща по културни забележителности – 350,6 атракции на всеки 10 кв. км и 43 бързи заведения за хранене.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата