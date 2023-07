Тези знаменитости развиха свои бизнеси и спечелиха милиони

От Джордж Клуни до Майкъл Джордан, те излязоха извън границите на кариерата си

В света на развлеченията много знаменитости са използвали изумителната си нетна стойност, слава и влияние, за да се впуснат в света на бизнеса. Техните предприемачески пътешествия са толкова разнообразни, колкото и талантите им, като обхващат различни индустрии от мода и музика до технологии и спорт. Тези начинания осигуряват допълнителен поток от приходи и позволяват на тези знаменитости да създадат трайно наследство извън основната си кариера.

Джордж Клуни и Ранде Гербер - Casamigos Tequila

Casamigos Tequila, марка, основана съвместно от Джордж Клуни и Ранде Гербер, се превърна в нарицателно име в света на спиртните напитки. Стартирала през 2013 г., марката първоначално е била частна колекция за дуото и техните приятели. Популярността му обаче доведе до публично лансиране. През 2017 г. Diageo, световен лидер в алкохолните напитки, придоби Casamigos за умопомрачителните 1 милиард долара, отбелязвайки важен момент в пътя на марката.

Снимка: /Twitter

Мери-Кейт и Ашли Олсен, известните актриси-близначки, преминаха успешно от ранните си актьорски кариери към превръщането им в уважавани модни фигури. Те са изградили модна империя с множество марки, включително The Row, Elizabeth and James и Olsenboye. The Row, по-специално, получи признание за своите луксозни артикули, спечелвайки CFDA Дизайнер на дамско облекло на годината през 2012 и 2015 г., според The Hollywood Reporter. Техните успешни начинания в модната индустрия, които имат обща стойност от около 1 милиард долара, значително допринесоха за общата нетна стойност на близначките от приблизително 500 милиона долара.