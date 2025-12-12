Всяка секунда в Европейския съюз влизат по 145 китайски пратки

Европейските финансови министри вече одобриха премахването на освобождаването от мита за пратките с ниска стойност

Днес 27-те държави членки на ЕС трябва да постигнат временно решение за това как да облагат с данък огромния поток от малки китайски пратки, които навлизат в съюза. Целта е новите правила да започнат да се прилагат „възможно най-скоро“ през 2026 г., без да се изчаква първоначално предвиденият срок – 2028 г. Само през 2024 г. в Европа са внесени около 4,6 милиарда пратки със стойност под 150 евро, което означава над 145 пакета в секунда, като 91% от тях идват от Китай, предава БГ НЕС.

Снимка: Reuters

Европейските финансови министри вече одобриха премахването на освобождаването от мита за пратките с ниска стойност, считано от следващата година. Макар мярката да важи за всички държави извън ЕС, тя е насочена основно към ограничаване на масовия внос на евтини китайски стоки, често неспазващи европейските стандарти, закупувани от платформи като Shein, Temu и AliExpress. Европейските производители и търговци настояват, че този неконтролиран поток от неданъчно облагани продукти създава силно нелоялна конкуренция.

Огромният брой пакети, които пристигат ежедневно на летищата и пристанищата, също затруднява митническите служби, които не успяват да проверят качеството и безопасността им. Така опасни или фалшиви стоки често достигат до потребителите. „Преди четири години от Китай пристигаха един милиард пакети, днес са над четири милиарда“, посочи френският министър на икономиката Ролан Лескюр, подчертавайки необходимостта от спешни действия, за да се защитят европейските бизнеси, които плащат данъци и работят по правилата.

Снимка: Reuters

Франция води активна кампания в Брюксел за премахване на митническото освобождаване, особено след скандала със Shein, свързан с продажба на секс кукли, наподобяващи деца, и оръжия от категория А. Мярката е част от по-широката реформа на Митническия съюз, но без ускоряване тя би влязла в сила едва през 2028 г. През ноември страните членки се договориха тя да бъде приложена „възможно най-рано“ през 2026 г.

За да се случи това, е нужно „лесно и временно“ решение за облагане на милиардите пратки, докато бъде въведена новата електронна платформа за митнически данни. Прилагането на стандартните митнически тарифи за всички тези малки пратки – които се различават по категории продукти и държави – би било непосилно за вече претоварените митници. Лескюр заяви, че ще подкрепи вариант с „плосък данък“, тъй като според него той е по-ефективен като ограничителна мярка от пропорционалния. Точната дата още не е ясна, но Франция настоява това да стане много рано през 2026 г.

Въвеждането на временен механизъм не е лесна задача и според европейски дипломати трябва да бъде реализирано със съществуващите ресурси. Облагането на нискостойностните пратки е само първият етап от по-широкия план на ЕС за ограничаване на китайския внос. От ноември 2026 г. се предвижда и въвеждане на такси за обработка на пратки под 150 евро, като предложението на Брюксел е те да бъдат по 2 евро на пакет. Тези приходи ще подпомогнат финансирането на по-добър контрол и, заедно с митата, трябва да възстановят по-справедливите условия за конкуренция между европейските стоки и тези, произведени в Китай.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN