Правят филм за Мъск, кой ще играе главната роля?

Лентата ще е по биографията на Уолтър Айзъксън

Илон Мъск, най-богатият човек в света, най-накрая получава свой собствен филм.

Биографичният филм се разработва в A24 – независимото студио, което направи „Moonlight“ и „Everything Everywhere All At Once“ – с Дарън Аронофски, който ще режисира лентата.

Аронофски е номинираният за "Оскар" режисьор на филми, включително "Китът" и "Черен лебед".

Филмът очевидно ще бъде базиран на биографията на Мъск от Уолтър Айзъксън, публикувана по-рано тази година. Айзъксън следеше живота на изпълнителния директор на Tesla и SpaceX в продължение на две години за книгата, включително по време на хаотичното му придобиване на X, известен преди като Twitter, пише Business Insider.

Хората вече спекулират кой би могъл да изиграе противоречивия милиардер във филма. Ето най-добрите предположения:

Рами Малек

Рами Малек, най-известен с печелещото Оскар изпълнение на Фреди Меркюри в "Бохемска рапсодия", е фаворит в социалните мрежи за ролята.

Снимка: Getty Image

Майкъл Фасбендър е работил с материалите на Уолтър Айзъксън преди. Актьорът изигра Стив Джобс в биографичен филм от 2015 г., базиран на биографията на Айзъксън за съоснователя на Apple, което му донесе номинация за Оскар за най-добър актьор.

Робърт Дауни Джуниър.



Робърт Дауни-младши е сочен като основен претендент за ролята. Мъск преди това се появи заедно с актьора по време на епизодична роля в "Iron Man 2".

Кевин Дюранд



Потребителите на X посочват физическите прилики между канадския актьор Дюранд и Илон Мъск.

Снимка: Getty Image

Сред другите сочени имена са това на Никалъс Кейдж, Александър Скарсгард и други.