Кои са най-подходящите градове за емигранти?

В момента над 300 милиона души живеят извън страната си

Все повече хора се местят в чужбина заради работа или по-добър начин на живот. Нова класация разкрива най-добрите градове, в които емигрантите могат да живеят. Проучването обхваща различни фактори – от здравеопазване и безопасност до достъпност и леснота на установяване, като европейските градове заемат водещи позиции, предава Еuronews.

Снимка: bTV

В момента над 300 милиона души живеят извън страната си, според данни на Департамента по икономически и социални въпроси на ООН, което е почти двойно повече спрямо 1990 година. След пандемията се наблюдава ръст на дистанционно работещите и дигиталните номади, които се присъединяват към пенсионерите и хората, които се местят по работа. Global Citizen Solutions публикува класация на 35 града на шест континента, оценени по седем основни критерия като разходи за живот, безопасност, здравеопазване, английски език и сила на паспорта.

Лисабон заема първо място, следван от Амстердам, а в топ 10 попадат още Мелбърн, Виена, Барселона, Сингапур, Окланд, Токио, Копенхаген и Сеул. Лисабон се отличава с добър баланс между всички показатели и сравнително ниски разходи за живот, както и с добри възможности за пребиваване чрез различни визови програми.

Амстердам е силен във всички категории, с висока безопасност, добро здравеопазване и отлични условия за придвижване, но се отличава с по-високи разходи за живот. Мелбърн, единственият неевропейски град в топ 5, предлага високо качество на живот, отличен английски език и добра инфраструктура, но има малко по-ниски резултати по отношение на безопасността в сравнение с водещите европейски градове.