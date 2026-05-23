Колко струва да спите на едно от най-големите легла в света?

Колко струва да спите на едно от най-големите легла в света?

bTV Бизнес екип

Според създателите идеята за голямо и хубаво легло идва от предположението, че хората стават все по-високи с всяко следващо поколение

RYSE, Autograph Collection е хотел в квартал Хонгде в Сеул и привлича вниманието с нестандартния си „Кураторски апартамент 1503“, в който се намира огромното легло „BED2525“. Леглото е толкова дълго, че заема почти цялата стая. Апартаментът е замислен като своеобразна арт инсталация и има за цел да постави под въпрос традиционните представи за хотелско настаняване. Концепцията зад „BED2525“ е описана като „дълго легло за дълъг сън в далечното бъдеще“, предава Еuronews.

Според създателите идеята идва от предположението, че хората стават все по-високи с всяко следващо поколение и че един ден може да са необходими много по-мащабни пространства за живот. Цените за Curator Suite 1503 обикновено започват от около 900 до 1500 долара на вечер според периода и наличността, докато стандартните стаи в хотела са значително по-достъпни — приблизително между 200 и 350 долара на вечер, според данни от сайт за запазване на нощувки. 

Освен впечатляващото обзавеждане, Curator Suite 1503 включва и серия произведения на изкуството и дизайнерски елементи на MSCHF. Сред тях са популярните „Big Red Boots“ — огромни червени ботуши, вдъхновени от анимационния герой Astro Boy. В минигалерията могат да се видят и творби от серията „Botched Masters“, в която класически картини са пресъздадени чрез умишлено изкривени версии.


Стените на апартамента са украсени и с интерпретации на прочутите „Spots“ на Damien Hirst. Арт колективът е разделил 108 цветни точки в отделни рамкирани елементи, които посетителите могат да изберат и дори да закупят. За гостите, които предпочитат по-традиционно хотелско изживяване, този апартамент може да изглежда необичаен избор, но той предлага и редица удобства като закуска за двама, смарт телевизор, бумбокс и козметични маски за лице.

Хотелът е част от Marriott International и е представян като модерен бутиков хотел с разнообразни тематични апартаменти, сред които Producer Suite, Artist Suite и Executive Producer Suite. До 31 август посетителите могат да резервират и специален Disney пакет, който включва различни сувенири и подаръци с Mickey Mouse и Minnie Mouse, както и тематични артикули от Disney Store Seoul.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

