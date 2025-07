Пери Едуардс - певицата, която омайва с гласа си Алекс Окслейд-Чембърлейн

Освен с музика, дамата до футболиста на Бешикташ се занимава още с мода, реклами и благотворителност

Футболът и музиката определено имат доста общи неща. Те свързват певицата Пери Едуардс и носителя на трофея в Шампионската лига с Ливърпул от 2018/2019 Алекс Окслейд-Чембърлейн.

Дамата до полузащитника се отдава на музиката от малка, но се занимава още с мода, реклами и благотворителност. Ето коя е тя:

Първи години и образование

Пери Луиз Едуардс е родена на 10 юли 1993 г. и израснала в Саут Шийлдс в Южен Таунсайд. Кръстена е на американския певец и автор на песни Стив Пери от рок групата “Journey”. Родителите й Дебора Дъфи и Александър Едуардс, се развеждат, когато тя е дете, и двамата се женят повторно. Има по-голям брат на име Джони Едуардс и полусестра, която се казва Кейтлин Едуардс.

Като дете посещава основно училище “Редипул”, в Уеймът, област Дорсет, преди се върне в Саут Шийлдс. Преминава през “Мортимър Къмюнити Колидж” и “Нюкасъл Колидж”, откъдето получава Дипломна квалификация ниво 3 по Сценични изкуства

За кратко живее в Хамилтън, Нова Зеландия. Едуардс е родена с атрезия на хранопровода, която е отговорна за двусекционния белег на стомаха й, и аносмия (б.а. - липса на обоняние). Като дете тя претърпява няколко операции заради състоянието.

Кариера

През 2011 г., на 17-годишна възраст, Пери се явява на прослушване за “X Factor” с песента “You Oughta Know” на Аланис Морисет. След като преминава през няколко формации, достига до концертите на живо и заедно с Тълиса Контоставлос сформира групата “Little Mix”. Същата година бандата става победител, което я превръща в първата, спечелила британската версия на шоуто.

В следващите няколко години “Little Mix” се превръща в една от най-продаваните групи във Великобритания. С нея Едуардс има общо седем албума - “DNA” (2012), “Salute” (2013), “Get Weird” (2015), “Glory Days” (2016), “LM5” (2018), “Confetti” (2020) и “Between Us” (2021). През 2022 г. бе обявено, че групата ще направи пауза, за да позволи на изпълнителите да правят солови проекти.

През март 2023 г. Едуардс официално представя своя дебютен солов сингъл, който носи името “Forget About Us” и с него достига Топ 10 в класацията на Обединеното кралство. През юни 2024 г. тя обявява втория си сингъл “Tears”, а няколко месеца по-късно и още един, озаглавен “You Go Your Way”. Следват още песни като “Me, Myself and You“ и “Christmas Magic”. През миналия месец тя се похвали и с още един проект - „Rollercoaster”.

Личен живот

Снимка: instagram.com/perrieedwards/

През 2013 г. Едуардс се сгодява за английския музикант Зейн Малик, с когото се среща в музикалния формат “X Factor”. Двамата обаче остават заедно две години. През 2017 г. става ясно, че Пери е започнала връзка с английския професионален футболист Алекс Окслейд-Чембърлейн. Едуардс става майка за първи път през август 2021 г., когато ражда син, който носи името Аксел. Следващата година Пери и Алекс обявяват, че са сгодени.

Състояние

Музикалната й кариера я изстрелва сред знаменитостите в Обединеното кралство. Смята се, че Пери Едуардс се нарежда на девето място в класацията на най-богатите футболни дами. 31-годишната певица има в своите активи 9 млн. паунда.

Едуардс има в социалната мрежа Instagram 19 млн. последователи. Много често тя споделя с почитателите си моменти от музикалните си проекти, а нерядко и от личния си живот.

Собствена марка

Снимка: Getty Images

Жената до футболиста на Бешикташ има своя собствена модна марка, която е наречена “Дисора”. Стартирана е през октомври 2021 г. и представлява луксозни облекла, които са достъпни в световен мащаб. Лимитирана колекция “Capsule” предлага суичъри, дънкови якета, блейзъри и др.

Занимания

Снимка: instagram.com/perrieedwards/

Пери е патрон на благотворителна организация за борбата срещу рака на гърдата, наречана “CoppaFeel”. През 2019 г. тя става лице на италианската марка “Суперга”, която пуска линия от дизайнерски обувки с нейно участие. Две години по-късно е избрана за първата жена, която става посланик на “Supreme Nutrition”. По-късно същата година Едуардс застава зад франчайза за португалско-африканска храна “Nando`s”. Появява се и в няколко телевизионни реклами.

Признания и интереси

Пери споделя публикация за психичното си здраве, разказвайки за битките си с тревожността и пристъпите на паника, за да помогне на феновете си да почувстват, че не са сами. Споделяйки изявление в Instagram, Пери го завършва с думите: „Не искам да го крия повече. Страдам от безпокойство и искам всички да знаете, ако страдате от безпокойство, не сте сами.”.

Едуардс е голям любител на кучетата. Тя има двама любимци - померанчето Хачи и френският булдог Травис.

