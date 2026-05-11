Дума на деня: Експанзия

Какво е "експанзия"?

Експанзията в икономиката представлява период на растеж и развитие, при който производството, потреблението и инвестициите се увеличават. Това обикновено води до по-висока заетост, ръст на доходите и по-голяма икономическа активност. В такива периоди компаниите разширяват дейността си, а потребителите са по-склонни да харчат и инвестират.

Икономическата експанзия често се стимулира от фактори като ниски лихвени проценти, увеличени държавни разходи, технологични иновации и стабилна бизнес среда. Когато икономиката расте устойчиво, се подобрява и доверието както на бизнеса, така и на домакинствата. Това може да доведе до разширяване на производството, откриване на нови работни места и засилване на международната търговия.

Въпреки положителните ефекти, прекомерната експанзия може да доведе и до рискове, включително инфлация, натрупване на дългове и прегряване на икономиката. Затова централните банки и правителствата често предприемат мерки за поддържане на баланса между растежа и финансовата стабилност.