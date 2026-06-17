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Блясък Науката среща модата: Продадоха чанта, създадена от ДНК на T-Rex

Науката среща модата: Продадоха чанта, създадена от ДНК на T-Rex

Блясък

bTV Бизнес екип

Продажбата се организира от френската аукционна къща Giquello

Първата в света кожена чанта от ДНК на тиранозавър рекс беше продадена на търг в хотел Drouot в Париж, обяви уебсайта на хотела. 

Учени създадоха кожата на този хищник, като я отгледаха в лаборатория, използвайки ДНК, реконструирана от останките му. Авангардната марка Enfin Leve от своя страна създаде аксесоара. Той е тъмнотюркоазен и е с размери 26 на 18 сантиметра. Продажбата се организира от френската аукционна къща Giquello, съобщи БГНЕС. Експертите оценяват цената на чантата на между 300 000 и 500 000 евро

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„Като специалист, свикнал да работи ежедневно с динозаври и техните вкаменелости, никога не бих могъл да си представя, че един ден ще мога да докосна кожата им по някакъв начин. Това произведение представлява завладяващ диалог между праисторическата епоха, която изучаваме, и възможностите, открити от съвременната наука“, каза известният италиански палеонтолог Якопо Бриано.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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