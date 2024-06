Музикалният каталог на Queen отива при Sony Music за милиарди долари

Сделката сама по себе си е сложна, защото Queen вече бяха продали правата върху записите за Северна Америка на Disney

„The Show Must Go On“ (Шоуто трябва да продължи...)

Рок групата Queen обяви за продажба правата върху своите хитове – на цена от 1 млрд. паунда (1,185 млрд. евро), като според медиите в индустрията Sony Music са спечелили сложната сделка.

Снимка: Getty Images

We Are the Champions е една от най-известните песни на английската група Queen. Тя е създадена през 1977 г. и все още се свири и пее на церемонии по награждаване на спортни събития. Това продължава да носи хонорари за музикантите до ден днешен.

Ако пазарът на музикални права беше спортно състезание, Queen сега можеха да си пускат We Are the Champions на себе си, защото очевидно те са на път да поставят нов рекорд за най-висока сума на продажби за музикален каталог на изпълнител.

Снимка: Getty Images

Variety съобщи, че Sony Music е в процес на закупуване на правата върху каталога на Queen за един милиард британски лири.

Фактът, че Брайън Мей, Роджър Тейлър, Джон Дийкън и наследниците на починалия през 1991 г. певец Фреди Меркюри, може да са готови да продадат правата върху музиката си за такава сума, отдавна се обсъжда в индустрията.

Снимка: Getty Images