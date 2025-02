Мишел Трактенбърг печели по-голямата част от богатството си от тези два сериала

Актрисата е известна с две емблематични роли

Актрисата Мишел Трактенбърг, която почина на 39-годишна възраст, е звезда още от дете. Първата й роля е на тригодишна възраст в телевизионния сериал на Nickelodeon "Приключения Пита и Пита", а оттам тя продължава да играе в "Шпионката Хариет". Но това не са ролите, които и носят най-голямо богатство.

По-известна е за ролята си в "Бъфи, убийцата на вампири", а по-късно и ролята й на Джорджина Спаркс в сериала "Клюкарката". Точно тези два сериала затвърждават Трахтенберг като успешна актриса и изграждат по-голяма част от богатството й.

Богатството на Мишел Трахтенберг

Според Celebity Net Worth богатството на Трахтенберг е приблизително 7 милиона долара към момента на смъртта й. По-голямата част от парите на Трахтенберг идват от "Бъфи, убийцата на вампири" и "Клюкарката".

Тя се появява в 66 епизода на "Бъфи, убийцата на вампири", 28 епизода на "Клюкарката". Няма информация за за това колко е било заплащането й и в двата сериала, но се съобщава, че Каризма Карпентър, която също учства в "Бъфи, убийцата на вампири" е имало моменти, в които е изкарвала по 35000 долара на епизод. Няма данни актрисата да има собственост на нейно име.

Мишел също се появява в предавания като Meego и се появява в Blue's Clues и Reading Rainbow. Трахтенберг бе и панелист в шоуто за детски игри Figure it Out и беше домакин на програмата Truth or Scare на Discovery Kids от 2001 до 2003 г.