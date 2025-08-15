Лари Пейдж - един от създателите на Google, който обича хвърчила и кайтборда

52-годишният компютърен специалист е един от най-богатите хора в света

Интернет едва ли щеше да бъде същият без най-известната търсачка Google. Тя е създадена през 1998 г. от двама бивши възпитаници на университета “Станфорд” - Лари Пейдж и Сергей Брин. Именно Пейдж превръща любовта си към компютрите, която развива от малък, до печеливш бизнес, носещ милиарди долари.

Снимка: Getty Images/iStock

Началото

Лоурънс Едуард Пейдж е роден на 26 март 1973 г. в eврейско семейство, в Лансинг, щата Мичиган. Родителите му са преподаватели по компютърни науки в местния университет. Преди време той разказва, че „къщата им е била пълна каша“, с компютри, научни и технически списания навсякъде. Увлечението му към компютрите започва, когато е на 6-годишна възраст.

„От много ранна възраст разбрах, че винаги съм искал да измислям нещо. Така и стана, действително се интересувам от технологии и бизнес...”, допълва Пейдж.

Образование

Лари започва образованието си в Лансинг, където завършва гимназия. След това продължава в университета в Мичиган, където взима бакалавърска степен по “Компютърно инженерство”. Има и магистърска степен по “Компютърни науки” от Станфордския университет. Докато е в университета в Мичиган, Пейдж създава мастилено-струен принтер от кубчета LEGO, става президент на местния клон “Beta Epsilon” на организацията (б.а. - почетно братство) и е член на екипа на „Слънчевия автомобил на Мичиганския университет от 1993 г.“

Снимка: Getty Images/iStock

Създаването на Google

Като изследователски проект в Станфордския университет Пейдж и неговият приятел Сергей Брин създават търсачка, която изброява резултатите според популярността на страниците. След това те заключват, че най-популярният резултат често би бил и най-полезен. Двамата й дават името “Google”, което идва от математическия термин "googol", отнасящ се до цифрата 1, последвана от 100 нули.

След като събират $1 млн. от семействата, приятелите и роднините си, Брин и Пейдж стартират компанията си през 1998 г. Оттогава “Google” се превръща в най-популярната търсачка в света, получавайки средно 5.9 млрд. търсения на ден през 2013 г. С централа в сърцето на Силиконовата долина в Калифорния, Google провежда своето първично публично предлагане през август 2004 г., което прави нейните основатели милиардери.

Снимка: Getty Images/iStock

Развиващ се конгломерат

През 2006 г. Google закупува най-популярния уебсайт за изпращани от потребителите видеа - YouTube, за $1.65 млрд. През септември 2013 г. Лари е класиран под №13 в списъка на “Форбс 400” за най-богатите хора в САЩ. През октомври той е поставен под №17 в списъка на “Форбс” за Най-влиятелните хора. Като главен изпълнителен директор на Google, Пейдж споделя отговорността за операциите на компанията с Брин, който изпълнява ролята на директор на специални проекти за Google, и с Ерик Шмид - изпълнителен президент на компанията. През 2015 г. Пейдж и Брин обявяват създаването на нова компания наречена “Alphabet”, която да наблюдава Google и други дъщерни дружества. Двамата остават начело в нея до 2019 г., след което се оттеглят.

Автономно въздушно такси

През март 2018 г. става ясно, че компания, финансирана лично от Пейдж, наречена “Kitty Hawk”, е постигнала споразумение с официални лица в Нова Зеландия да започне процеса по сертифициране на напълно електрическо, само пилотиращо се летящо такси. “Kitty Hawk” тества своя самолет “Кора” над Нова Зеландия от октомври 2020 г. С “Boeing”, “Airbus” и “Uber” сред компаниите, които искат да направят пробив в процъфтяващата индустрия на въздушните таксита, “Kitty Hawk” се стреми да има комерсиална мрежа от превозни средства, работеща до 2021 г.

Снимка: Getty Images/iStock

Богатство

Според последните анализи на “Форбс”, Лари Пейдж се намира на пето място в класацията на милиардерите в света. Активите му се изчисляват до $158 млрд.

Личен живот

52-годишният интернет предприемач намира любовта в лицето на Лусинда Саутуърт. През 2007 г. двамата се вричат във вярност на карибския остров “Некер”, който е собственост на бизнесмена и филантроп Ричард Брансън. Лусинда е учен изследовател, както и сестра на актрисата и модел Кари Саутуърт. Пейдж и Саутуърт имат две деца, родени през 2009 и 2011 г.

Снимка: Getty Images/iStock

Интереси и притежания

Лари не е обичайният компютърен гений. Той обича приключенията и силните усещания. Пейдж избира спортове, подхранващи адреналина, но любимото му занимание е управление на хвърчила. Освен това, той обича морето и редовно се отдава на кайтбординга. Отделя доста време и за посещения до Аляска. Самият той притежава частен самолет и яхта, която е дълга 58.8 м. и е наречена „Senses“.

Филантропия

Лари Пейдж основава фондация, която носи името на неговия баща Карл. През 2021 г. активите й се изчисляват до $6.7 млрд. Фондацията е сред най-големите дарители в САЩ, като между 2017 и 2021 г. отпуска $600 млн. за множество каузи, включително и за такива в борбата с рака. След това фондацията насочва почти всичките си дарения към DAFs (б.а. - обществена благотворителна организация, създадена за управление на благотворителни дарения от името на организации, семейства или лица).

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN