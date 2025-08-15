Лари Пейдж - един от създателите на Google, който обича хвърчила и кайтборда

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
52-годишният компютърен специалист е един от най-богатите хора в света
Интернет едва ли щеше да бъде същият без най-известната търсачка Google. Тя е създадена през 1998 г. от двама бивши възпитаници на университета “Станфорд” - Лари Пейдж и Сергей Брин. Именно Пейдж превръща любовта си към компютрите, която развива от малък, до печеливш бизнес, носещ милиарди долари.
Лоурънс Едуард Пейдж е роден на 26 март 1973 г. в eврейско семейство, в Лансинг, щата Мичиган. Родителите му са преподаватели по компютърни науки в местния университет. Преди време той разказва, че „къщата им е била пълна каша“, с компютри, научни и технически списания навсякъде. Увлечението му към компютрите започва, когато е на 6-годишна възраст.
„От много ранна възраст разбрах, че винаги съм искал да измислям нещо. Така и стана, действително се интересувам от технологии и бизнес...”, допълва Пейдж.
Лари започва образованието си в Лансинг, където завършва гимназия. След това продължава в университета в Мичиган, където взима бакалавърска степен по “Компютърно инженерство”. Има и магистърска степен по “Компютърни науки” от Станфордския университет. Докато е в университета в Мичиган, Пейдж създава мастилено-струен принтер от кубчета LEGO, става президент на местния клон “Beta Epsilon” на организацията (б.а. - почетно братство) и е член на екипа на „Слънчевия автомобил на Мичиганския университет от 1993 г.“
Като изследователски проект в Станфордския университет Пейдж и неговият приятел Сергей Брин създават търсачка, която изброява резултатите според популярността на страниците. След това те заключват, че най-популярният резултат често би бил и най-полезен. Двамата й дават името “Google”, което идва от математическия термин "googol", отнасящ се до цифрата 1, последвана от 100 нули.
След като събират $1 млн. от семействата, приятелите и роднините си, Брин и Пейдж стартират компанията си през 1998 г. Оттогава “Google” се превръща в най-популярната търсачка в света, получавайки средно 5.9 млрд. търсения на ден през 2013 г. С централа в сърцето на Силиконовата долина в Калифорния, Google провежда своето първично публично предлагане през август 2004 г., което прави нейните основатели милиардери.
През 2006 г. Google закупува най-популярния уебсайт за изпращани от потребителите видеа - YouTube, за $1.65 млрд. През септември 2013 г. Лари е класиран под №13 в списъка на “Форбс 400” за най-богатите хора в САЩ. През октомври той е поставен под №17 в списъка на “Форбс” за Най-влиятелните хора. Като главен изпълнителен директор на Google, Пейдж споделя отговорността за операциите на компанията с Брин, който изпълнява ролята на директор на специални проекти за Google, и с Ерик Шмид - изпълнителен президент на компанията. През 2015 г. Пейдж и Брин обявяват създаването на нова компания наречена “Alphabet”, която да наблюдава Google и други дъщерни дружества. Двамата остават начело в нея до 2019 г., след което се оттеглят.
През март 2018 г. става ясно, че компания, финансирана лично от Пейдж, наречена “Kitty Hawk”, е постигнала споразумение с официални лица в Нова Зеландия да започне процеса по сертифициране на напълно електрическо, само пилотиращо се летящо такси. “Kitty Hawk” тества своя самолет “Кора” над Нова Зеландия от октомври 2020 г. С “Boeing”, “Airbus” и “Uber” сред компаниите, които искат да направят пробив в процъфтяващата индустрия на въздушните таксита, “Kitty Hawk” се стреми да има комерсиална мрежа от превозни средства, работеща до 2021 г.
Според последните анализи на “Форбс”, Лари Пейдж се намира на пето място в класацията на милиардерите в света. Активите му се изчисляват до $158 млрд.
52-годишният интернет предприемач намира любовта в лицето на Лусинда Саутуърт. През 2007 г. двамата се вричат във вярност на карибския остров “Некер”, който е собственост на бизнесмена и филантроп Ричард Брансън. Лусинда е учен изследовател, както и сестра на актрисата и модел Кари Саутуърт. Пейдж и Саутуърт имат две деца, родени през 2009 и 2011 г.
Лари не е обичайният компютърен гений. Той обича приключенията и силните усещания. Пейдж избира спортове, подхранващи адреналина, но любимото му занимание е управление на хвърчила. Освен това, той обича морето и редовно се отдава на кайтбординга. Отделя доста време и за посещения до Аляска. Самият той притежава частен самолет и яхта, която е дълга 58.8 м. и е наречена „Senses“.
Лари Пейдж основава фондация, която носи името на неговия баща Карл. През 2021 г. активите й се изчисляват до $6.7 млрд. Фондацията е сред най-големите дарители в САЩ, като между 2017 и 2021 г. отпуска $600 млн. за множество каузи, включително и за такива в борбата с рака. След това фондацията насочва почти всичките си дарения към DAFs (б.а. - обществена благотворителна организация, създадена за управление на благотворителни дарения от името на организации, семейства или лица).
