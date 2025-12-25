Колко печели Марая Кери от песента „All I Want for Christmas Is You“ всяка Коледа?

Това е една от най-слушаните коледни песни в историята

Марая Кери отдавна носи прозвището „Кралицата на Коледа“, а причината е нейната празнична песен „All I Want for Christmas Is You“, издадена за първи път през 1994 г. Оттогава насам парчето се превърна в истинска коледна класика, която всяка година отново оглавява класации и носи на певицата огромни приходи по време на празничния сезон.

Според Forbes хитът е донесъл на Кери около 60 милиона долара от авторски права още от излизането си, като стойността му продължава да расте. В днешно време песента добавя милиони към богатството ѝ всяка година. Изчисления на The Economist сочат, че Марая Кери печели приблизително 2,5 милиона долара годишно от авторски възнаграждения, докато New York Post посочва дори по-висока сума – около 3 милиона долара на сезон.

На 13 декември песента постигна нов исторически успех, като стана първата празнична композиция, достигнала 2 милиарда слушания в Spotify. По този повод Кери сподели, че е изключително благодарна на слушателите по целия свят, които година след година превръщат песента в част от своите коледни традиции, и определи постижението като „повече от невероятно“.

Снимка: https://www.instagram.com

„All I Want for Christmas Is You“ е включена в четвъртия студиен албум на певицата – „Merry Christmas“, и още при издаването си постига глобален успех, оглавявайки класациите в 26 държави. Три десетилетия по-късно песента продължава всяка зима да се завръща в Billboard Hot 100 и в стрийминг класациите на Spotify, веднага щом започне празничният период.

По данни на Forbes това е една от най-стриймваните коледни песни в историята, а през 2021 г. тя става първият празничен сингъл, получил диамантен сертификат от RIAA, след като достига 10 милиона продажби и стриймвания. Две години по-късно композицията е включена и в Националния регистър на звукозаписите на Библиотеката на Конгреса – признание за нейното културно значение.

Популярността на песента личи и от факта, че е кавърирана повече от десетина пъти от различни известни изпълнители. Самата Кери я презаписва през 2011 г. с Джъстин Бийбър, а свои версии представят Майкъл Бубле, Бари Манилоу, Fifth Harmony, Ингрид Майкълсън и дори Доли Партън с Джими Фалън. Парчето намира място и във филма „Love Actually“ от 2003 г., където е изпълнено от Оливия Олсън – още едно доказателство, че „All I Want for Christmas Is You“ е сред най-обичаните коледни песни на всички времена.

